Polak bez szansy na grę. Teraz w FC Porto mogą tego szczególnie żałować

To jedna z najciekawiej zapowiadających się dziś potyczek. W Lidze Konferencji wszystkie pierwsze mecze ćwierćfinałowe zakończyły się dwu- lub trzybramkowym zwycięstwem, podobnie jak dwa spotkania w Lidze Europy. Tylko w meczach SC Braga - Real Betis oraz właśnie FC Porto - Nottingham nie da się wskazać faworyta, bo oba zakończyły się 1:1.

Jan Bednarek i Jakub Kiwior stają dziś przed trudnym zadaniem, bo Nottingham do gry w europejskich pucharach wróciło po 30 latach i teraz nie zamierza zbyt wcześnie kończyć w nich udziału. Co prawda w Portugalii Anglikom dopisało szczęście (zdobyli bramkę po kuriozalnym trafieniu samobójczym), ale dzięki temu są w dobrej sytuacji przed rewanżem.

- Rozegraliśmy bardzo dobry mecz i stworzyliśmy mnóstwo okazji. Myślę, że kibicom z przyjemnością nas się oglądało. Jednak stracenie gola w taki sposób było rozczarowujące, mieliśmy pecha. Na chwilę straciliśmy pewność siebie, ale udało nam się wrócić i stworzyć więcej okazji. Mieliśmy ich mnóstwo, ale nie potrafiliśmy ich wykorzystać - podsumował pierwszy mecz Jan Bednarek.

W tej sytuacji kibice FC Porto tym bardziej żałują, że w dzisiejszym spotkaniu nie będzie mógł wystąpić Oskar Pietuszewski. Polak nie został zgłoszony do europejskich pucharów, a to właśnie na nim w dużej mierze opiera się siła ofensywna lidera portugalskiej ekstraklasy. Nawet jeśli Pietuszewski nie strzela bramek, to napędza ataki Porto.

Portugalczycy na stadion Nottingham wracają po niespełna pół roku, bo z Anglikami zmierzyli się także w trzeciej kolejce fazy ligowej. Tego spotkania miło jednak nie wspominają, bo przegrali 0:2, a oba gole stracili z rzutów karnych.

Ale czwartkowy mecz bardzo będzie się różnił zarówno od tamtej potyczki, jak i od spotkania sprzed tygodnia. Teraz priorytetem jest rozegranie świetnego meczu, zaprezentowanie się z jak najlepszej strony, a jeśli będziemy wystarczająco dobrzy, to awansujemy – podkreśla Francesco Farioli, trener FC Porto.

Nottingham Forest - FC Porto. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Dziś rewanżowe spotkanie ćwierćfinału Ligi Europy Nottingham Forest - FC Porto. Początek o godz. 21, transmisja w Polsat Sport Premium 1.

PJ

