Czwartkowy wieczór nie był zbyt udany zarówno dla fanów, jak i piłkarzy Rakowa Częstochowa. "Medaliki" do ostatniej chwili walczyły, by na wiosnę móc reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej. Niestety, ale fatalne błędy indywidualne, a także wysoka skuteczność rywali sprawiły, że mistrzowie Polski pożegnali się z marzeniami o Europie i wrócili do ligowej rzeczywistości. Tuż po spotkaniu swoimi spostrzeżeniami podzielił się Bartosz Nowak, który w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" przyznał, że Atalanta wcale ich nie zdominowała.