Pięć polskich klubów w grze o Ligę Europy i Ligę Konferencji. Oto potencjalni rywale w IV rundzie
Na półmetku eliminacji europejskich pucharów cały czas mamy w grze pięć polskich zespołów. Górnik Zabrze, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok rywalizują w Lidze Europy, a GKS Katowice i Raków Częstochowa w Lidze Konferencji. W poniedziałek poznamy rywali Polaków w ostatniej rundzie eliminacji. Poniżej dokładna analiza zasad i zestaw potencjalnych rywali dla każdego z polskich klubów.
Przed nami ostatnie w tym sezonie losowanie eliminacji europejskich pucharów. Ostatnia środa ostatecznie potwierdziła, że rozgrywki Ligi Mistrzów po raz kolejny toczyć się będą bez polskich drużyn.
Z pozytywów, w grze o fazy ligowe cały czas pozostaje komplet pięciu drużyn. W eliminacjach Ligi Europy po niepowodzeniu na wyższym szczeblu znaleźli się zawodnicy Lecha Poznań i Górnika Zabrze. Na etapie trzeciej rundy dołączy do nich Jagiellonia Białystok. W Lidze Konferencji natomiast zagrają GKS Katowice i Raków Częstochowa.
W najbliższych dniach Lech zagra z farerskim KI Klaksvik, Górnik z węgierskim Ferencvarosem, a na Jagiellonię już od dawna szkocki Rangers FC. Na niższym szczeblu Raków zmierzy się ze "spadającym" z Ligi Europy szwedzkim Hammarby, natomiast "Gieksę" czeka potyczka z izraelskim Hapoelem Tel Awiw.
Losowanie czwartej rundy eliminacji odbywa się jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w trzeciej rundzie eliminacji. Mechanizm w takiej sytuacji jest prosty. Rozstawienie pary jest zależne od współczynnika wyżej notowanej drużyny. To sprawia, że np. polski klub bez rozstawienia po pokonaniu teoretycznego faworyta trafi w kolejnej fazie na zespół "na papierze" słabszy.
Analogicznie, drużyna "spadająca" z wyższych rozgrywek (z eliminacji Ligi Mistrzów do Ligi Europy lub z Ligi Europy do Ligi Konferencji) będzie rozstawiona na podstawie współczynnika niżej notowanego zespołu z pary.
Kluczową rzeczą w naszych rozważaniach jest podział drużyn na mniejszej grupy, który UEFA dokonuje w dniu losowania z powodów logistycznych. Z tego powodu finalna grupa potencjalnych rywali polskich drużyn będzie znacznie węższa od tej, którą przedstawimy poniżej. Zapraszamy na analizę potencjalnych rywali polskich klubów w najbliższej fazie eliminacji europejskich pucharów.
Trzy polskie kluby w fazie ligowej Ligi Europy? To wciąż realny scenariusz
W losowaniu czwartej rundy eliminacji Ligi Europy Lech, Górnik i Jagiellonia są w gronie drużyn rozstawionych - w przypadku wygranych daje im to możliwość gry z potencjalnie słabszymi przeciwnikami.
W czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy nie obowiązuje podział na grupy mistrzowskie i ligowe. Z tego też powodu grono rywali jest szersze, bowiem obejmuje również "przegranych" z eliminacji Ligi Mistrzów.
Decydujący tutaj może okazać się łut szczęścia - któryś z polskich zespołów może zagrać zarówno z litewskim Żalgirisem Kowno czy tureckim Trabzonsporem. Niewykluczone są również "pułapki" w postaci porażek faworytów, takich jak np. Crvena zvezda Belgrad czy Dinamo Zagrzeb. Co ciekawe, Lech ponownie może wylosować Aarhus, jeżeli ci odpadną z Sabahem Baku.
Potencjalni rywale Górnika, Lecha i Jagiellonii w IV rundzie eliminacji Ligi Europy
- przegrany pary LM Hapoel Beer Szewa (Izrael) / Crvena zvezda (Serbia) - 14.000
- Sint-Truiden (Belgia) - 12.450
- Vikingur Reykjavik (Islandia) / FC Thun (Szwajcaria) - 11.750
- Trabzonspor (Turcja) - 11.000
- OFI Heraklion (Grecja) - 9.682
- Larne (Irlandia Północna) / Iberia Tbilisi (Gruzja) - 9.000
- Lillestrom (Norwegia) - 8.247
- przegrany pary LM Lewski Sofia (Bułgaria) / Kajrat Ałmaty (Kazachstan) - 7.000
- przegrany pary LM Ararat-Armenia (Armenia) / Celje (Słowenia) - 7.000
- przegrany pary LM Sabah Baku (Azerbejdżan) / Aarhus (Dania) - 6.000
- przegrany pary LM Żalgiris Kowno (Litwa) / Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - 6.000
- przegrany pary LM Mjallby (Szwecja) / Slovan Bratysława (Słowacja) - 5.925
Z nimi Lech może zagrać w przypadku kompromitacji na Wyspach Owczych
Lech w spotkaniu z mistrzem Wysp Owczych będzie zdecydowanym faworytem. Trzeba jednak brać pod uwagę również scenariusz kolejnej kompromitacji "Kolejorza". W takim wypadku mistrzom Polski pozostanie walka w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji.
Na tym etapie rozgrywek Lech nie będzie rozstawiony, bowiem bazuje na współczynniku swojego przeciwnika. Trudno w tej rundzie spodziewać się potęg, lecz takie zespoły jak m.in. Borac Banja Luka, Lincoln Red Imps, KuPS Kupio czy Universitatea Craiova pokazały już, że w Europie są w stanie napsuć krwi mocniejszym przeciwnikom.
Potencjalni rywale Lecha w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji
- Drita Gnjilane (Kosowo) / Tre Fiori (San Marino) - 13.625
- przegrany pary LE Lincoln Red Imps (Gibraltar) / Omonia Nikozja (Cypr) - 13.500
- Borac Banja Luka (Bośnia i Hercegowina) / MŁ Witebsk (Białoruś) - 13.125
- przegrany pary LE Universitatea Craiova (Rumunia) / KuPS Kuopio (Finlandia) - 10.500
- Riga FC (Łotwa) / Gyor (Węgry) - 10.500
Jagiellonia i Raków rozstawione w eliminacjach Ligi Konferencji
Wysokie współczynniki w rankingu klubowym UEFA sprawiają, że Jagiellonia i Raków w losowaniu czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji są w gronie drużyn rozstawionych. To powoduje, że większość przeciwników jest jak najbardziej w zasięgu polskich klubów. Mało tego, w najbardziej pozytywnych scenariusz los może przydzielić im takich słabeuszy jak m.in. triumfatorzy par Auda Kekava - Dinamo City Tirana czy Vaduz - Inter Turku.
Zerkając na górę poniższej listy, polskie kluby mogą trafić na uznane europejskie marki, do których zaliczyć można m.in. Getafe, Twente czy Cluj. Osobną kategorię stanowią zespoły "spadające" z Ligi Europy. W najbardziej pechowym scenariuszu "Jaga" i Raków mogą zagrać m.in. z Benficą, Besiktasem czy Maccabi Tel Awiw.
Co kluczowe, Jagiellonia przez fakt gry z Rangers FC w poniedziałkowym losowaniu nie może trafić aż na trzy pary: HJK Helsinki - Motherwell, Benfica - Hearts oraz Shkendija Tetovo - Hibernian. Wynika to oczywiście z przepisów UEFA zakazujących rywalizacji dwóch drużyn z tej samej federacji na etapie eliminacji europejskich pucharów.z
Potencjalni rywale Jagiellonii i Rakowa w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji
- Getafe (Hiszpania) - 19.409
- HNK Rijeka (Chorwacja) / Ilves (Finlandia) - 18.625
- CFR Cluj (Rumunia) / Tromso (Norwegia) - 17.500
- HJK Helsinki (Finlandia) / Motherwell (Szkocja) - 14.000 - tylko Raków
- Twente (Holandia) / DAC Dunajska Streda (Słowacja) - 13.585
- RFS Ryga (Łotwa) / FK Jablonec (Czechy) - 12.500
- Brann (Norwegia) / Apollon (Cypr) - 12.250
- Żalgiris Wilno (Litwa) / Hajduk Split (Chorwacja) - 12.000
- przegrany pary LE Benfica (Portugalia) / Heart of Midlothian (Szkocja) - 11.500 - tylko Raków
- Shkendija Tetovo (Macedonia Północna) / Hibernian (Szkocja) - 10.875 - tylko Raków
- Noah Erewan (Armenia) / FC Sion (Szwajcaria) - 10.750
- przegrany pary LE Hradec Kralove (Czechy) / Besiktas (Turcja) - 9.705
- Austria Wiedeń (Austria) / Bejtar Jerozolima (Izrael) - 9.500
- FC Vaduz (Liechtenstein) / Inter Turku (Finlandia) - 8.500
- Nordsjaelland (Dania) / Valur Reykjavík (Islandia) - 8.421
- przegrany pary LE CSKA Sofia (Bułgaria) / Maccabi Tel Awiw (Izrael) - 6.500
- Auda Kekava (Łotwa) / Dinamo City Tirana (Albania) - 4.893
Potęgi mogą przylecieć na Górny Śląsk. Kluczowe losowanie dla GKS-u Katowice i Górnika
GKS Katowice i Górnik Zabrze wróciły do europejskich pucharów po latach absencji. Z tego względu ich współczynnik prezentuje się najgorzej ze wszystkich polskich drużyn. Przełożyło się to na brak rozstawienia w losowaniu ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji.
Sprawia to, że do Polski jeszcze w sierpniu przylecieć może prawdziwy gigant. W szerokiej liście potencjalnych rywali GKS-u i Górnika znajdują się m.in. Ajax, Atalanta, Braga, AS Monaco, SC Freiburg czy Brighton & Hove Albion.
Górnik przez to, że w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy rywalizuje z węgierskim Ferencvarosem, to w czwartej rundzie nie może trafić na triumfatora pary Kobenhavn - Debrecen. Powód jest taki sam jak w powyższym przykładzie z Jagiellonią.
Potencjalni rywale GKS-u Katowice i Górnika w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji
- Atalanta Bergamo (Włochy) - 84.000
- Braga (Portugalia) / Dinamo Mińsk (Białoruś) - 63.750
- Ajax (Holandia) / Shelbourne (Irlandia) - 58.250
- Freiburg (Niemcy) - 56.500
- AS Monaco (Francja) - 56.000
- FC Kobenhavn (Dania) / Debrecen (Węgry) - 54.375
- FC Midtjylland (Dania) / Bohemian FC (Irlandia) - 48.250
- Karabach Agdam (Azerbejdżan) / Dynamo Kijów (Ukraina) - 42.750
- KAA Gent (Belgia) / IFK Goteborg (Szwecja) - 39.000
- przegrany pary LE PAOK (Grecja) / Anderlecht (Belgia) - 30.750
- Rapid Wiedeń (Austria) / Paide Linnameeskond (Estonia) - 29.750
- Panathinaikos (Grecja) / CSKA 1948 Sofia (Bułgaria) - 29.250
- przegrany pary LE Pafos (Cypr) / Red Bull Salzburg (Austria) - 24.125
- Brighton & Hove Albion (Anglia) - 23.903
- Partizan Belgrad (Serbia) / Toboł Kostanaj (Kazachstan) - 22.000
- FC Lugano (Szwajcaria) / NSI Runavik (Wyspy Owcze) - 21.250
- Sheriff Tiraspol (Mołdawia) / Sankt Gallen (Szwajcaria) - 20.000
Najważniejsze terminy dla polskich drużyn grających w europejskich pucharach
- 6 i 13 sierpnia - mecze III rundy eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji
- 20 i 27 sierpnia - mecze IV rundy eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji
- 28 sierpnia - losowania fazy ligowej Ligi Europy i Ligi Konferencji
- 17 września - pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Europy
- 15 października - pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji
Źródło: 90minut.pl, UEFA, kassiesa.net