Przed nami ostatnie w tym sezonie losowanie eliminacji europejskich pucharów. Ostatnia środa ostatecznie potwierdziła, że rozgrywki Ligi Mistrzów po raz kolejny toczyć się będą bez polskich drużyn.

Z pozytywów, w grze o fazy ligowe cały czas pozostaje komplet pięciu drużyn. W eliminacjach Ligi Europy po niepowodzeniu na wyższym szczeblu znaleźli się zawodnicy Lecha Poznań i Górnika Zabrze. Na etapie trzeciej rundy dołączy do nich Jagiellonia Białystok. W Lidze Konferencji natomiast zagrają GKS Katowice i Raków Częstochowa.

W najbliższych dniach Lech zagra z farerskim KI Klaksvik, Górnik z węgierskim Ferencvarosem, a na Jagiellonię już od dawna szkocki Rangers FC. Na niższym szczeblu Raków zmierzy się ze "spadającym" z Ligi Europy szwedzkim Hammarby, natomiast "Gieksę" czeka potyczka z izraelskim Hapoelem Tel Awiw.

Losowanie czwartej rundy eliminacji odbywa się jeszcze przed rozpoczęciem zmagań w trzeciej rundzie eliminacji. Mechanizm w takiej sytuacji jest prosty. Rozstawienie pary jest zależne od współczynnika wyżej notowanej drużyny. To sprawia, że np. polski klub bez rozstawienia po pokonaniu teoretycznego faworyta trafi w kolejnej fazie na zespół "na papierze" słabszy.

Analogicznie, drużyna "spadająca" z wyższych rozgrywek (z eliminacji Ligi Mistrzów do Ligi Europy lub z Ligi Europy do Ligi Konferencji) będzie rozstawiona na podstawie współczynnika niżej notowanego zespołu z pary.

Kluczową rzeczą w naszych rozważaniach jest podział drużyn na mniejszej grupy, który UEFA dokonuje w dniu losowania z powodów logistycznych. Z tego powodu finalna grupa potencjalnych rywali polskich drużyn będzie znacznie węższa od tej, którą przedstawimy poniżej. Zapraszamy na analizę potencjalnych rywali polskich klubów w najbliższej fazie eliminacji europejskich pucharów.

Trzy polskie kluby w fazie ligowej Ligi Europy? To wciąż realny scenariusz

W losowaniu czwartej rundy eliminacji Ligi Europy Lech, Górnik i Jagiellonia są w gronie drużyn rozstawionych - w przypadku wygranych daje im to możliwość gry z potencjalnie słabszymi przeciwnikami.

W czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy nie obowiązuje podział na grupy mistrzowskie i ligowe. Z tego też powodu grono rywali jest szersze, bowiem obejmuje również "przegranych" z eliminacji Ligi Mistrzów.

Decydujący tutaj może okazać się łut szczęścia - któryś z polskich zespołów może zagrać zarówno z litewskim Żalgirisem Kowno czy tureckim Trabzonsporem. Niewykluczone są również "pułapki" w postaci porażek faworytów, takich jak np. Crvena zvezda Belgrad czy Dinamo Zagrzeb. Co ciekawe, Lech ponownie może wylosować Aarhus, jeżeli ci odpadną z Sabahem Baku.

Potencjalni rywale Górnika, Lecha i Jagiellonii w IV rundzie eliminacji Ligi Europy

przegrany pary LM Hapoel Beer Szewa (Izrael) / Crvena zvezda (Serbia) - 14.000

Sint-Truiden (Belgia) - 12.450

Vikingur Reykjavik (Islandia) / FC Thun (Szwajcaria) - 11.750

Trabzonspor (Turcja) - 11.000

OFI Heraklion (Grecja) - 9.682

Larne (Irlandia Północna) / Iberia Tbilisi (Gruzja) - 9.000

Lillestrom (Norwegia) - 8.247

przegrany pary LM Lewski Sofia (Bułgaria) / Kajrat Ałmaty (Kazachstan) - 7.000

przegrany pary LM Ararat-Armenia (Armenia) / Celje (Słowenia) - 7.000

przegrany pary LM Sabah Baku (Azerbejdżan) / Aarhus (Dania) - 6.000

przegrany pary LM Żalgiris Kowno (Litwa) / Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - 6.000

przegrany pary LM Mjallby (Szwecja) / Slovan Bratysława (Słowacja) - 5.925

Z nimi Lech może zagrać w przypadku kompromitacji na Wyspach Owczych

Lech w spotkaniu z mistrzem Wysp Owczych będzie zdecydowanym faworytem. Trzeba jednak brać pod uwagę również scenariusz kolejnej kompromitacji "Kolejorza". W takim wypadku mistrzom Polski pozostanie walka w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

Na tym etapie rozgrywek Lech nie będzie rozstawiony, bowiem bazuje na współczynniku swojego przeciwnika. Trudno w tej rundzie spodziewać się potęg, lecz takie zespoły jak m.in. Borac Banja Luka, Lincoln Red Imps, KuPS Kupio czy Universitatea Craiova pokazały już, że w Europie są w stanie napsuć krwi mocniejszym przeciwnikom.

Potencjalni rywale Lecha w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji

Drita Gnjilane (Kosowo) / Tre Fiori (San Marino) - 13.625

przegrany pary LE Lincoln Red Imps (Gibraltar) / Omonia Nikozja (Cypr) - 13.500

Borac Banja Luka (Bośnia i Hercegowina) / MŁ Witebsk (Białoruś) - 13.125

przegrany pary LE Universitatea Craiova (Rumunia) / KuPS Kuopio (Finlandia) - 10.500

Riga FC (Łotwa) / Gyor (Węgry) - 10.500

Jagiellonia i Raków rozstawione w eliminacjach Ligi Konferencji

Wysokie współczynniki w rankingu klubowym UEFA sprawiają, że Jagiellonia i Raków w losowaniu czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji są w gronie drużyn rozstawionych. To powoduje, że większość przeciwników jest jak najbardziej w zasięgu polskich klubów. Mało tego, w najbardziej pozytywnych scenariusz los może przydzielić im takich słabeuszy jak m.in. triumfatorzy par Auda Kekava - Dinamo City Tirana czy Vaduz - Inter Turku.

Zerkając na górę poniższej listy, polskie kluby mogą trafić na uznane europejskie marki, do których zaliczyć można m.in. Getafe, Twente czy Cluj. Osobną kategorię stanowią zespoły "spadające" z Ligi Europy. W najbardziej pechowym scenariuszu "Jaga" i Raków mogą zagrać m.in. z Benficą, Besiktasem czy Maccabi Tel Awiw.

Co kluczowe, Jagiellonia przez fakt gry z Rangers FC w poniedziałkowym losowaniu nie może trafić aż na trzy pary: HJK Helsinki - Motherwell, Benfica - Hearts oraz Shkendija Tetovo - Hibernian. Wynika to oczywiście z przepisów UEFA zakazujących rywalizacji dwóch drużyn z tej samej federacji na etapie eliminacji europejskich pucharów.z

Potencjalni rywale Jagiellonii i Rakowa w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji

Getafe (Hiszpania) - 19.409

HNK Rijeka (Chorwacja) / Ilves (Finlandia) - 18.625

CFR Cluj (Rumunia) / Tromso (Norwegia) - 17.500

HJK Helsinki (Finlandia) / Motherwell (Szkocja) - 14.000 - tylko Raków

Twente (Holandia) / DAC Dunajska Streda (Słowacja) - 13.585

RFS Ryga (Łotwa) / FK Jablonec (Czechy) - 12.500

Brann (Norwegia) / Apollon (Cypr) - 12.250

Żalgiris Wilno (Litwa) / Hajduk Split (Chorwacja) - 12.000

przegrany pary LE Benfica (Portugalia) / Heart of Midlothian (Szkocja) - 11.500 - tylko Raków

Shkendija Tetovo (Macedonia Północna) / Hibernian (Szkocja) - 10.875 - tylko Raków

Noah Erewan (Armenia) / FC Sion (Szwajcaria) - 10.750

przegrany pary LE Hradec Kralove (Czechy) / Besiktas (Turcja) - 9.705

Austria Wiedeń (Austria) / Bejtar Jerozolima (Izrael) - 9.500

FC Vaduz (Liechtenstein) / Inter Turku (Finlandia) - 8.500

Nordsjaelland (Dania) / Valur Reykjavík (Islandia) - 8.421

przegrany pary LE CSKA Sofia (Bułgaria) / Maccabi Tel Awiw (Izrael) - 6.500

Auda Kekava (Łotwa) / Dinamo City Tirana (Albania) - 4.893

Potęgi mogą przylecieć na Górny Śląsk. Kluczowe losowanie dla GKS-u Katowice i Górnika

GKS Katowice i Górnik Zabrze wróciły do europejskich pucharów po latach absencji. Z tego względu ich współczynnik prezentuje się najgorzej ze wszystkich polskich drużyn. Przełożyło się to na brak rozstawienia w losowaniu ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

Sprawia to, że do Polski jeszcze w sierpniu przylecieć może prawdziwy gigant. W szerokiej liście potencjalnych rywali GKS-u i Górnika znajdują się m.in. Ajax, Atalanta, Braga, AS Monaco, SC Freiburg czy Brighton & Hove Albion.

Górnik przez to, że w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy rywalizuje z węgierskim Ferencvarosem, to w czwartej rundzie nie może trafić na triumfatora pary Kobenhavn - Debrecen. Powód jest taki sam jak w powyższym przykładzie z Jagiellonią.

Potencjalni rywale GKS-u Katowice i Górnika w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji

Atalanta Bergamo (Włochy) - 84.000

Braga (Portugalia) / Dinamo Mińsk (Białoruś) - 63.750

Ajax (Holandia) / Shelbourne (Irlandia) - 58.250

Freiburg (Niemcy) - 56.500

AS Monaco (Francja) - 56.000

FC Kobenhavn (Dania) / Debrecen (Węgry) - 54.375

FC Midtjylland (Dania) / Bohemian FC (Irlandia) - 48.250

Karabach Agdam (Azerbejdżan) / Dynamo Kijów (Ukraina) - 42.750

KAA Gent (Belgia) / IFK Goteborg (Szwecja) - 39.000

przegrany pary LE PAOK (Grecja) / Anderlecht (Belgia) - 30.750

Rapid Wiedeń (Austria) / Paide Linnameeskond (Estonia) - 29.750

Panathinaikos (Grecja) / CSKA 1948 Sofia (Bułgaria) - 29.250

przegrany pary LE Pafos (Cypr) / Red Bull Salzburg (Austria) - 24.125

Brighton & Hove Albion (Anglia) - 23.903

Partizan Belgrad (Serbia) / Toboł Kostanaj (Kazachstan) - 22.000

FC Lugano (Szwajcaria) / NSI Runavik (Wyspy Owcze) - 21.250

Sheriff Tiraspol (Mołdawia) / Sankt Gallen (Szwajcaria) - 20.000

Najważniejsze terminy dla polskich drużyn grających w europejskich pucharach

6 i 13 sierpnia - mecze III rundy eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji

20 i 27 sierpnia - mecze IV rundy eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji

28 sierpnia - losowania fazy ligowej Ligi Europy i Ligi Konferencji

17 września - pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Europy

15 października - pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji

Źródło: 90minut.pl, UEFA, kassiesa.net





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