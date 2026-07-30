Po drugich rundach europejskich pucharów polscy kibice mogą mieć mieszane nastroje. Środa zakończyła się w sposób wręcz katastrofalny. Lech Poznań roztrwonił trzybramkową przewagę nad Aarhus i po rzutach karnych odpadł już w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy. Los mistrza Polski podzielił Górnik Zabrze, który długo walczył, lecz tylko zremisował z Fenerbahce.

Lech i Górnik swoją przygodę z europejskimi pucharami kontynuować będą w trzeciej rundzie Ligi Europy. Na tym etapie do rywalizacji dołączy również Jagiellonia Białystok, która rozpoczyna grę w Europie zdecydowanie najpóźniej ze wszystkich polskich drużyn.

W czwartek Raków Częstochowa po pewnym zwycięstwie 4:0 nad Vallettą przypieczętował swój awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. W ich ślady poszedł GKS Katowice, który w rewanżu pokonał 3:1 słowacki MSK Zilina.

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Lech odpadając tak wcześnie w eliminacjach Ligi Mistrzów potężnie rozczarował wszystkich kibiców. Mistrz Polski mierzył bardzo wysoko, a w tym momencie Liga Europy wydaje się być "nagrodą pocieszenia". Drużyna Nielsa Frederiksena musi się jednak szybko podnieść. W trzeciej rundzie LE czeka na nich farerski KI Klaksvik. Daleką wyprawę na Wyspy Owcze zapewniło Lechowi porażka KI w eliminacjach Ligi Mistrzów z litewskim Żalgirisem Kowno.

Na tym samym etapie rozgrywek znajdzie się Górnik Zabrze. Zdobywcę Pucharu Polski czeka jednak zdecydowanie trudniejsze zadanie. Zespół Michala Gasparika zmierzy się bowiem z węgierskim Ferencvarosem, który po dramatycznym dwumeczu ostatecznie wyeliminował holenderskie Twente. Klub z Budapesztu w poprzednim sezonie dotarł do 1/8 finału LE.

Jagiellonia była jedynym polskim zespołem, który swojego rywala znał tuż po losowaniu. Białostoczanie na rozpoczęcie tegorocznej kampanii w Europie zmierzą się ze szkockim Rangers FC. Poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko, lecz "Jaga" już wielokrotnie pokazywała, że w Europie jest w stanie rywalizować z wyżej notowanymi przeciwnikami.

Dla Rakowa dwumecz z maltańską Vallettą okazał się spacerkiem. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji poprzeczka będzie postawiona zdecydowanie wyżej. "Medaliki" na tym etapie rozgrywek zmierzą się z Hammarby. Szwedzi po niezwykle zaciętym dwumeczu odpadli z Ligi Europy, ulegając ostatecznie belgijskiemu Anderlechtowi.

GKS Katowice był już jedną nogą poza Europą. Rewanż ze słowacką Żiliną ułożył się dla nich jednak kapitalnie. Kolejnym wyzwaniem dla "Gieksy" będzie dwumecz z izraelskim Hapoelem Tel Awiw, który niespodziewanie wyeliminował znacznie wyżej notowany Łudogorec Razgrad. Wyjazdowe spotkanie GKS najprawdopodobniej zagra na Węgrzech, gdzie swoje domowe mecze w Europie rozgrywa Hapoel.

Rywale polskich drużyn w kolejnej rundzie Ligi Europy i Ligi Konferencji

Lech Poznań - KI Klaksvik (Wyspy Owcze) - Liga Europy

Górnik Zabrze - Ferencvaros (Węgry) - Liga Europy

Jagiellonia Białystok - Rangers (Szkocja) - Liga Europy

Raków Częstochowa - Hammarby (Szwecja) - Liga Konferencji

GKS Katowice - Hapoel Tel Awiw (Izrael) - Liga Konferencji





Górnik Zabrze - Fenerbahce Stambuł. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport