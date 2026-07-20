Po finale mundialu zakończonym triumfem Hiszpanów nad Argentyńczykami czas wrócić do rzeczywistości. Już na początku tygodnia w szwajcarskim Nyonie zapadają kluczowe rozstrzygnięcia dla polskich drużyn. W poniedziałek pięciu naszych przedstawicieli poznało swoich kolejnych rywalach w europejskich pucharach.

Machina UEFA ruszyła tuż po godzinie 12:00, gdy Lech Poznań i Górnik Zabrze poznali swoich potencjalnych rywali w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Dla fanów mistrza i wicemistrza Polski to jednak nie koniec emocji. W przypadku porażek w drugiej rundzie eliminacji LM oba zespoły "spadają" do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Trzecim polskim zespołem figurującym w tym losowaniu jest Jagiellonia Białystok, która dopiero rozpocznie zmagania w europejskich pucharach.

Rozlosowano pary trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Ogromne wyzwania przed Polakami

Lech mierzy rzecz jasna w Ligę Mistrzów. Rywal w drugiej rundzie trafił się jednak najgorszy z możliwych. Aarhus w poprzednim sezonie nieoczekiwanie wywalczył mistrzostwo Danii, a teraz może porządnie napsuć krwi "Kolejorzowi".

Poniedziałkowy podział na grupy przed losowaniem pokazał, że niekoniecznie musi być to koniec pecha dla Polaków. Największą pułapką zdecydowanie było trafienie na gorszego z pary Dinamo Zagrzeb - FC Thun. Pozostali rywale byli od nich zdecydowanie słabsi.

FC Thun (Szwajcaria) / Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - 6.940

Żalgiris Kowno (Litwa) / KI Klaksvik (Wyspy Owcze) - 6.000

Egnatia Rrogozhine (Albania) / NK Celje (Słowenia) - 4.500

Ostatecznie losowanie sprawiło, że Lech w przypadku porażki z Aarhus w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy zagra z przegranym dwumeczu Żalgiris Kowno - KI Klaksvik. Jest to bardzo udane losowanie dla mistrza Polski.

Górnik w starciu z Fenerbahce nie jest faworytem. To sprawia, że dla Zabrzan zdecydowanie bardziej realną opcją jest zerkanie w kierunku Ligi Europy. Tam jednak klub Lukasa Podolskiego nie będzie miał lżej.

Lista potencjalnych rywali dla Górnika jest krótka, lecz bardzo treściwa. Każdy z ewentualnych przeciwników zapowiadał ogromne wyzwanie i przylot na Górny Śląsk bardzo atrakcyjnych rywali. Zabrzanie mogli trafić na jedną z trzech opcji:

Benfica (Portugalia) / Sankt Gallen (Szwajcaria) - 90.000

Ferencvaros (Węgry) / Twente (Holandia) - 51.250

Karabach Agdam (Azerbejdżan) / CSKA Sofia (Bułgaria) - 42.750

Górnik w przypadku relegacji do Ligi Europy zagra z triumfatorem dwumeczu pomiędzy węgierskim Ferencvarosem oraz holenderskim Twente. Nie jest to najgorsze losowanie dla Zabrzan, którzy z pewnością nie będą faworytem, lecz zachowują spore szanse na czwartą rundę Ligi Europy.

Jagiellonia Białystok dwa lata z rzędu docierała do fazy pucharowej Ligi Konferencji. To sprawia, że zespół Adriana Siemieńca może pochwalić się solidnym współczynnikiem wynoszącym 22.000.

Jest to jednak zbyt mało, by liczyć na rozstawienie w losowaniu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. "Jaga" tym samym już na starcie zmagań w Europie musiała trafić na bardzo silnego przeciwnika. Dla Białostoczan realna była jedna z czterech opcji.

Rangers FC (Szkocja) - 59.250

Besiktas (Turcja) / FC Midtjylland (Dania) - 48.250

PAOK Saloniki (Grecja) / Dynamo Kijów (Ukraina) - 48.250

Red Bull Salzburg (Austria) - 45.000

Ostatecznie na Podlasiu w pierwszym tygodniu sierpnia pojawi się Rangers FC. Szkoci w poprzednim sezonie grali w fazie ligowej Ligi Europy, w której zajęli jednak dopiero 32. miejsce. Pierwszy mecz podopieczni Adriana Siemieńca zagrają na swoim stadionie.

Spotkania trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy odbędą się 6 i 13 sierpnia. Relacje tekstowe ze wszystkich potyczek polskich drużyn w europejskich pucharach dostępne będą w serwisie Interia Sport.

Komplet par trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy

Aarhus / Lech Poznań - KI Klaksvik / Żalgiris Kowno

Jagiellonia Białystok - Rangers FC

Twente / Ferencvaros - Fenerbahce / Górnik Zabrze

Larne FC / Crvena zvezda Belgrad - Iberia Tbilisi / Slovan Bratysława

Mjallby AIF / Lincoln Red Imps - Omonia Nikozja / Kajrat Ałmaty

Sabah Baku / KuPS Kuopio - Lewski Sofia / Universitatea Craiova

Ararat-Armenia / Shamrock Rovers - Egnatia Rrogozhine / NK Celje

FC Thun / Dinamo Zagrzeb - Vikingur Reykjavik / Hapoel Beer Szewa

Tromso / Hradec Kralove - Besiktas / FC Midtjylland

Dynamo Kijów / PAOK Saloniki - Hammarby / Anderlecht

Hajduk Split / Paof - Red Bull Salzburg

St. Gallen / Benfica - Sturm Graz / Heart of Midlothian

Sheriff Tiraspol / Maccabi Tel Awiw - Karabach Agdam / CSKA Sofia





Adrian Siemieniec: Awans do Ligi Europy jest moim marzeniem, bo pokazałby on nasz postęp Polsat Sport