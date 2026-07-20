Oto pary eliminacji Ligi Europy. Pechowe losowanie, Jagiellonia zagra z gigantem
Poniedziałkowe losowanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy było kluczowe dla aż trzech polskich drużyn. Swoich rywali w przypadku niepowodzenia w Lidze Mistrzów poznali Lech Poznań i Górnik Zabrze. Wiadomo już również, z kim zagra wchodząca do gry Jagiellonia Białystok. Los nie był łaskawy dla Polaków, a już za niedługo do naszego kraju przyjadą uznane europejskie marki. Na najłatwiejszego przeciwnika trafił natomiast "Kolejorz".
Po finale mundialu zakończonym triumfem Hiszpanów nad Argentyńczykami czas wrócić do rzeczywistości. Już na początku tygodnia w szwajcarskim Nyonie zapadają kluczowe rozstrzygnięcia dla polskich drużyn. W poniedziałek pięciu naszych przedstawicieli poznało swoich kolejnych rywalach w europejskich pucharach.
Machina UEFA ruszyła tuż po godzinie 12:00, gdy Lech Poznań i Górnik Zabrze poznali swoich potencjalnych rywali w eliminacjach Ligi Mistrzów.
Dla fanów mistrza i wicemistrza Polski to jednak nie koniec emocji. W przypadku porażek w drugiej rundzie eliminacji LM oba zespoły "spadają" do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Trzecim polskim zespołem figurującym w tym losowaniu jest Jagiellonia Białystok, która dopiero rozpocznie zmagania w europejskich pucharach.
Rozlosowano pary trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Ogromne wyzwania przed Polakami
Lech mierzy rzecz jasna w Ligę Mistrzów. Rywal w drugiej rundzie trafił się jednak najgorszy z możliwych. Aarhus w poprzednim sezonie nieoczekiwanie wywalczył mistrzostwo Danii, a teraz może porządnie napsuć krwi "Kolejorzowi".
Poniedziałkowy podział na grupy przed losowaniem pokazał, że niekoniecznie musi być to koniec pecha dla Polaków. Największą pułapką zdecydowanie było trafienie na gorszego z pary Dinamo Zagrzeb - FC Thun. Pozostali rywale byli od nich zdecydowanie słabsi.
- FC Thun (Szwajcaria) / Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - 6.940
- Żalgiris Kowno (Litwa) / KI Klaksvik (Wyspy Owcze) - 6.000
- Egnatia Rrogozhine (Albania) / NK Celje (Słowenia) - 4.500
Ostatecznie losowanie sprawiło, że Lech w przypadku porażki z Aarhus w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy zagra z przegranym dwumeczu Żalgiris Kowno - KI Klaksvik. Jest to bardzo udane losowanie dla mistrza Polski.
Górnik w starciu z Fenerbahce nie jest faworytem. To sprawia, że dla Zabrzan zdecydowanie bardziej realną opcją jest zerkanie w kierunku Ligi Europy. Tam jednak klub Lukasa Podolskiego nie będzie miał lżej.
Lista potencjalnych rywali dla Górnika jest krótka, lecz bardzo treściwa. Każdy z ewentualnych przeciwników zapowiadał ogromne wyzwanie i przylot na Górny Śląsk bardzo atrakcyjnych rywali. Zabrzanie mogli trafić na jedną z trzech opcji:
- Benfica (Portugalia) / Sankt Gallen (Szwajcaria) - 90.000
- Ferencvaros (Węgry) / Twente (Holandia) - 51.250
- Karabach Agdam (Azerbejdżan) / CSKA Sofia (Bułgaria) - 42.750
Górnik w przypadku relegacji do Ligi Europy zagra z triumfatorem dwumeczu pomiędzy węgierskim Ferencvarosem oraz holenderskim Twente. Nie jest to najgorsze losowanie dla Zabrzan, którzy z pewnością nie będą faworytem, lecz zachowują spore szanse na czwartą rundę Ligi Europy.
Jagiellonia Białystok dwa lata z rzędu docierała do fazy pucharowej Ligi Konferencji. To sprawia, że zespół Adriana Siemieńca może pochwalić się solidnym współczynnikiem wynoszącym 22.000.
Jest to jednak zbyt mało, by liczyć na rozstawienie w losowaniu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. "Jaga" tym samym już na starcie zmagań w Europie musiała trafić na bardzo silnego przeciwnika. Dla Białostoczan realna była jedna z czterech opcji.
- Rangers FC (Szkocja) - 59.250
- Besiktas (Turcja) / FC Midtjylland (Dania) - 48.250
- PAOK Saloniki (Grecja) / Dynamo Kijów (Ukraina) - 48.250
- Red Bull Salzburg (Austria) - 45.000
Ostatecznie na Podlasiu w pierwszym tygodniu sierpnia pojawi się Rangers FC. Szkoci w poprzednim sezonie grali w fazie ligowej Ligi Europy, w której zajęli jednak dopiero 32. miejsce. Pierwszy mecz podopieczni Adriana Siemieńca zagrają na swoim stadionie.
Spotkania trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy odbędą się 6 i 13 sierpnia. Relacje tekstowe ze wszystkich potyczek polskich drużyn w europejskich pucharach dostępne będą w serwisie Interia Sport.
Komplet par trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy
- Aarhus / Lech Poznań - KI Klaksvik / Żalgiris Kowno
- Jagiellonia Białystok - Rangers FC
- Twente / Ferencvaros - Fenerbahce / Górnik Zabrze
- Larne FC / Crvena zvezda Belgrad - Iberia Tbilisi / Slovan Bratysława
- Mjallby AIF / Lincoln Red Imps - Omonia Nikozja / Kajrat Ałmaty
- Sabah Baku / KuPS Kuopio - Lewski Sofia / Universitatea Craiova
- Ararat-Armenia / Shamrock Rovers - Egnatia Rrogozhine / NK Celje
- FC Thun / Dinamo Zagrzeb - Vikingur Reykjavik / Hapoel Beer Szewa
- Tromso / Hradec Kralove - Besiktas / FC Midtjylland
- Dynamo Kijów / PAOK Saloniki - Hammarby / Anderlecht
- Hajduk Split / Paof - Red Bull Salzburg
- St. Gallen / Benfica - Sturm Graz / Heart of Midlothian
- Sheriff Tiraspol / Maccabi Tel Awiw - Karabach Agdam / CSKA Sofia