Piotr Jawor: W Stambule jesteś od wtorku. Czuć już klimat finału Ligi Europy?

Maciej Żurawski: - To niezwykle klimatyczne miasto, bardzo dużo tu się dzieje. Spotykaliśmy grupy kibiców Freiburga i Aston Villi, słychać było śpiewy Anglików. Pod stadionem kręcili się też kibice, którzy chcieli poczuć atmosferę finału. Na razie jednak jest dość spokojnie.

Dla ciebie ten mecz to spore wyróżnienie. Po latach pracy, w końcu ze stadionu skomentujesz finał drugiego najważniejszego pucharu europejskiego.

- Czuję się wyróżniony, ale cały czas twardo stąpam po ziemi i chcę jak najlepiej przygotować się do tego spotkania. Wiadomo, że o komentatorach i ekspertach głosy zawsze są różne, ale zrobię wszystko, by wypaść jak najlepiej. Czuję się doceniony, bo ranga meczu jest bardzo duża, przez co czuję jeszcze większą odpowiedzialność. Możliwość pracowania przy tym spotkaniu odbieram jako rodzaj pewnej nagrody, bo wiem, że gdybym spisywał się przeciętnie, to bym tego finału nie dostał. Obdarzono mnie zaufaniem i to jest super, bo czuję, że się rozwijam i jest to motywacja do jeszcze cięższej pracy. Wiem jednak, że możliwość bycia ekspertem podczas takiego finału nie jest mi dana raz na zawsze, antena lubi różnorodność.

Eksperci jako faworyta obstawiają Aston Villę. Zgadzasz się?

- Na papierze na pewno tak to wygląda, bo po prostu mają lepsze indywidualności. W Aston Villi gra więcej zawodników, którzy potrafią dużo wnieść do meczu. Ale pamiętajmy, że to tylko jedno spotkanie i może się różnie ułożyć. Przypomnę choćby ćwierćfinał FC Porto z Nottingham, gdzie po kwadransie powinno być 3:0, a skończyło się 1:1. W rewanżu z kolei czerwona kartka Jana Bednarka ustawiła spotkanie. Awansowało Nottingham, choć również dobrze Porto mogło wygrać ten dwumecz.

Aston Villa jest ostatnio na fali wznoszącej.

- Są w gazie. Wyeliminowali Nottingham, w lidze ograli Liverpool. Wyglądają na drużynę, która na ważne spotkania potrafi się przygotować i to na pewno także będzie ich atutem. W wymagających momentach potrafią dobrze reagować, do tego siłą będzie jeszcze trener Unai Emery [czterokrotnie wygrał Ligę Europy - przyp. red.].

W czym szansy może upatrywać Freiburg?

- Zespołowość, dyscyplina i dobra praca fizyczna. Potrafią się bronić na swojej połowie, są także groźni ze stałych fragmentów gry, a przecież właśnie w taki sposób Aston Villa straciła obie bramki z Liverpoolem. Nie bez znaczenia będzie też niemiecka pracowitość.

Jakąś specjalną rolę w tym finale możemy zarezerwować dla Matty Casha?

- To piłkarz, który daje dużo w ofensywie, ale otrzymuje od trenerów różne zadania. Być może w tym meczu będzie musiał bardziej zabezpieczyć prawą stronę, a nie myśleć o wycieczkach do przodu? Bardzo dobrze wygląda jego współpraca z Johnym McGinnem, fajnie razem funkcjonują. Część polskich kibiców na pewno będzie trzymała kciuki za Aston Villę właśnie z powodu Casha. Nasza reprezentacja nie zagra na mistrzostwach świata, więc jesteśmy spragnieni każdego sukcesu.

Rozmawiał Piotr Jawor

