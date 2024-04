Niespodzianka w hicie, AC Milan zatrzymany na San Siro. Wymarzony wieczór rzymian

To miało być ósme z rzędu zwycięstwo i zaliczka przed rewanżem w Rzymie. A tymczasem czwartkowe spotkanie ćwierćfinału Ligi Europy dla Milanu było prawdziwą "drogą przez mękę". Gospodarze zaprezentowali potworną niemoc i indolencję w ofensywie, a AS Roma już w 17. minucie strzeliła gola, który dawał jej więcej niż satysfakcjonujący rezultat. AC Milan rozegrał fatalne spotkanie i w rewanżu będzie musiał odrabiać straty, jeśli chce awansować do półfinału.