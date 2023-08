Niesamowita sytuacja. Raków Częstochowa może raz jeszcze z nimi zagrać

To byłaby dopiero historia. Raków Częstochowa może raz jeszcze w tym sezonie trafić na niedawnego głównego kata polskich ekip - Karabach Agdam z Azerbejdżanu. Mistrzowie Polski bowiem po wyeliminowaniu Azerów w poprzednich rundach eliminacji Ligi Mistrzów spadli do Ligi Europy. I tam też, do fazy grupowej trafiają ich niedawni przeciwnicy z Kaukazu. Mogą znaleźć się w jednej grupie.