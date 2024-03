Niebywała komedia w meczu Ligi Europy. Internauci do teraz zrywają boki [WIDEO]

Absolutnie niewiarygodny przebieg miał dwumecz pomiędzy Bayerem Leverkusen i Karabachem Agdam. Awans do ćwierćfinału wywalczył klub z Bundesligi, mimo że dwukrotnie był o włos od pierwszej porażki w sezonie. Bohaterem obu spotkań okazał się Patrik Schick, który aż trzykrotnie kierował piłkę do siatki w doliczonym czasie gry. Kto wie, jak potoczyłyby się losy tej rywalizacji, gdyby nie czerwona kartka, jaką w rewanżu zobaczył Elvin Cafargulijew. Tuż przed jego wykluczeniem doszło do... iście cyrkowej sceny.