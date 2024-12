Nicola Zalewski na topie. Był skreślony, odsunięty, niepotrzebny. Teraz triumfuje

W bieżącym cyklu doszło już do dwóch roszad na stanowisku pierwszego szkoleniowca. Najpierw pracę stracił Daniele De Rossi, najmłodszy z mistrzów świata AD 2006. Zastąpił go w trybie awaryjnym Ivan Jurić , ale i on raptem został zdymisjonowany. Drużynę objął wracający z trenerskiej emerytury Claudio Ranieri .

Zalewski błysnął w Lidze Europy. Najbliższa przyszłość? Na horyzoncie nieustannie Stambuł

Już w 10. minucie meczu Roma - Sporting Braga polski wahadłowy asystował przy golu Lorenzo Pellegriniego. Spędził na murawie całe spotkanie i zebrał doskonałe recenzje. Serwis WhoScored.com umieścił go w jedenastce kolejki . "Uwalniał swoją prędkość i był zagadką nie do rozwiązania" - obwieścił poetycko "Il Giornale".

Wygląda na to, że wszystkie drogi... i tak prowadzą do Stambułu. Zatrudnieniem reprezentanta Polski zainteresowane są Fenerbahce i Besiktas. Wartość rynkowa piłkarza szacowana jest na 12 mln euro. Zimowe okienko transferowe to ostatni moment, by przeprowadzić transakcję gotówkową.