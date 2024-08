Mistrz Polski dostał kolejną lekcję w Europie. Jagiellonia zagra jednak w pucharach

To nie był jednak koniec, bo zastępca burmistrza Amsterdamu wyznaczył otoczenie wokół stadionu Johana Cruiijffa jako "obszar zagrożenia bezpieczeństwa ze skutkiem natychmiastowym". Więcej o całej sprawie można przeczytać TUTAJ .

Liga Europy. Jagiellonia była w trudnym położeniu

Piłkarze Jagiellonii przyjechali do Holandii w bardzo trudnym położeniu. W Białymstoku przegrali bowiem aż 1-4 , a mogło być jeszcze gorzej, ponieważ Ajax nie wykorzystał drugiego rzutu karnego.

W porównaniu z pierwszym pojedynkiem Adrian Siemieniec , trener mistrzów Polski dokonał aż pięciu zmian w wyjściowej jedenastce. Przede wszystkim do bramki wszedł Maksymilian Stryjek , który w czwartek debiutował w pierwszej drużynie Jagiellonii. Oprócz niego od pierwszej minuty pojawili się: Dušan Stojinović , Nene , Afimico Pululu , i Kristoffer Hansen .

Francesco Farioli , szkoleniowiec Ajaksu, także dokonał kilku roszad w składzie, a jego podopieczni od początku ruszyli do zdecydowanych ataków. Brakowało im jednak skuteczności w polu karnym rywala albo na wysokości zadania stawał Stryjek.

A może brakowało Wouta Weghorsta, napastnika reprezentacji Holandii, którego zakontraktowano do Amsterdamu przed meczem, ale jeszcze w nim nie wystąpił, został za to przedstawiony kibicom na telebimie, co spotkało się z dużą reakcją miejscowych.