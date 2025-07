Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa w poprzednim sezonie Ligi Konferencji UEFA dotarły do ćwierćfinałów, gdzie uległy późniejszym finalistom tych rozgrywek. Te sukcesy rozbudziły apetyty kibiców na starcie nowej kampanii piłkarskiej w Europie. Legia rozpoczęła eliminacje Ligi Europy UEFA, pokonując w pierwszej rundzie kazachski FK Aktobe. Kolejny rywal Warszawian to czeski Banik Ostrava, z którym Legioniści zmierzą się na wyjeździe w czwartek 24 lipca. Tego samego dnia na boisko wybiegną także Białostoczanie, dla których będzie to początek tegorocznej batalii o europejskie puchary. Jagiellonia w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA zmierzy się na wyjeździe z serbskim FK Novi Pazar, a rewanż zaplanowany jest na 31 lipca w Białymstoku.

Telewizja Polsat to Oficjalny Polski Nadawca Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA. W ramach transmisji telewizyjnych oraz streamingu internetowego Polsat Box Go, kibice mogą oglądać wszystkie mecze fazy ligowej i pucharowej tych rozgrywek w sezonach 2024/2025 - 2026/2027. W maju bieżącego roku Polsat wyprodukował międzynarodowy sygnał z meczu finałowego Ligi Konferencji, odbywającego się we Wrocławiu, w którym mierzyły się Chelsea Londyn i Betis Sevilla. Był to także jeden z najlepszych sezonów dla polskich klubów na arenie europejskiej. Zarówno Legia Warszawa, jak i Jagiellonia Białystok dotarły do ćwierćfinałów, a ich pogromcami okazali się późniejsi finaliści Europa Conference League. Transmisjom meczowym LE i LK UEFA w Telewizji Polsat, towarzyszą rozbudowane programy studyjne z udziałem topowych dziennikarzy i ekspertów piłkarskich