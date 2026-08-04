Mecze Jagiellonii i Górnika w kwalifikacjach do europejskich pucharów UEFA w kanałach Polsat Sport

W 2025 roku Białostoczanie dotarli aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA, a wiosną 2026 do rundy wiosennej tych rozgrywek. Kibice liczą na trzeci z rzędu sezon, w którym ich ulubieńcy będą rywalizować w europejskich pucharach. Jagiellonia Białystok podobnie jak Górnik Zabrze walczy o awans do Ligi Europy UEFA. Co ważne, w przypadku niepowodzenia obydwa kluby mają szanse zakwalifikowania się do Ligi Konferencji UEFA, a kibice będą mogli śledzić ich dalsze losy w kanałach Polsat Sport.

6 sierpnia hit Jagiellonia Białystok - Glasgow Rangers w 3. rundzie kwalifikacji do Ligi Europy UEFA

Już pierwsze kwalifikacyjne starcie Jagiellonii zasługuje na miano piłkarskiego hitu. W 3. rundzie batalii o Ligę Europy UEFA rywalem Białostoczan będzie słynny Glasgow Rangers. To jeden z dwóch najbardziej utytułowanych szkockich klubów piłkarskich i wielokrotny uczestnik różnych rozgrywek Starego Kontynentu. W przeszłości z popularnymi "The Gers" na arenie europejskiej mierzyły się m.in. Legia Warszawa i Lech Poznań. Mecz w czwartek 6 sierpnia poprzedzi studio w Polsacie Sport 1, które rozpocznie się o godzinie 17:00. Punktualnie o 18:00 wystartuje transmisja meczowa, którą oglądać można równolegle w Polsacie Sport 1, Super Polsacie oraz w streamingu Polsat Box Go. Przy mikrofonach komentatorskich pracować będą Bożydar Iwanow i Maciej Żurawski.

5 sierpnia mecz Górnik Zabrze - Ferencvaros w 3. rundzie kwalifikacji do Ligi Europy UEFA

Widzowie sportowych kanałów Polsatu nie ochłonęli jeszcze po dwumeczu Górnika Zabrze z tureckim Fenerbahce w kwalifikacjach do Champions League, a już czekają na nich kolejne emocje. W środę 5 sierpnia wicemistrz Polski powalczy z węgierskim Ferencvaros o awans do Ligi Europy UEFA. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 wystartuje o godzinie 18:00. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 20:05 i podobnie, jak w przypadku meczu Jagiellonii, to starcie także równolegle pokażą Super Polsat oraz streaming Polsat Box Go. Komentatorami meczu Górnik - Ferencvaros będą Paweł Ślęzak i Marcin Kaczmarek.

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do 2031 roku w Grupie Polsat Plus

Grupa Polsat Plus wygrała przetarg na wyłączne prawa do pokazywania rozgrywek Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031. Są to jedyne europejskie rozgrywki klubowe, w których począwszy od 2027 roku polskie drużyny mają zagwarantowany udział. Transmisje meczowe dostępne są w kanałach Polsat Sport Premium oraz w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje oglądać można także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl

Jesus Imaz Jagiellonia Białystok FREDERICK FLORIN / AFP AFP

Erik Janza Górnik Zabrze Krzysztof Kubiak/REPORTER East News





Kamil Majchrzak - Gael Monfils. Skrót meczu Polsat Sport