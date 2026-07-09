Mecz Ukraińców przerwany. Incydent na polskim stadionie. Była 85. minuta

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

W pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy Dynamo Kijów rywalizuje z CFR Cluj. W pierwszym spotkaniu Ukraińcy wystąpili w roli gospodarza, ale było ono rozgrywane w Lublinie. W końcówce meczu doszło do incydentu, w wyniku któego sędzia musiał przerwać spotkanie. Piłkarze nie grali przez ok. dziesięć minut. Później mecz został wznowiony, a bezbramkowy remis utrzymał się do końca.

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Dynamo Kijów - CFR ClujWojtek Jargi³oPAP

Dynamo Kijów rozpoczęło rywalizację w kwalifikacjach do Ligi Europa. Za ukraińskim klubem mecz pierwszej rundy z CFR Cluj.

Sootkanie zostało rozegrane na stadionie w Lublinie. Dynamo Kijów wystąpiło w nim w roli gospodarza. Chociaż zdecydowanie dominowało i oddało ponad 20 strzałów, nie udało się zdobyć gola.

Spotkanie w Lublinie zakończyło się bezbramkowym remisem. Dla Dynama jest to wynik wysoce rozczarowujący, patrząc na przebieg meczu. Ukraińcy byli faworytami, a teraz o awans będą musieli powalczyć na stadionie rywala.

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Mecz w Lublinie przerwany. Część świateł nagle zgasła

Nie obyło się bez incydentów. W końcówce tego spotkania nagle... zgasły światła. Częściowa awaria prądu na stadionie w Lublinie sprawiła, że mecz musiał zostać przerwany.

Sędzia nie miał wyboru. Przerwał zawody i wszyscy musieli czekać, aż awaria zostanie naprawiona. Trwało to około dziesięciu minut. Po tym czasie oświetlenie na stadionie w Lublinie wróciło i spotkanie mogło zostać dokończone.

Kiedy oświetlenie częściowo zawiodło, część kibiców wyjęła telefony i włączyła latarki, co wywołało bardzo efektowny efekt wizualny. Wszyscy w tym czasie woleliby oglądać mecz piłki nożnej. Nie ma co ukrywać - była to wpadka organizatora. Najlepsza wiadomość jest taka, że awaria nie trwała długo.

Rewanż na Stadionie im. dr. Constantina Radulescu jest zaplanowany na 16 lipca 2026 roku. Zwycięzca dwumeczu w drugiej rundzie powalczy z PAOK-iem - klubem mającym swoją siedzibę w greckim mieście Saloniki.

Piłkarze rozgrzewający się na zielonej murawie przed pustawymi trybunami stadionu, nad którymi świecą jasne reflektory, a na niebie widoczny jest zmierzch z fioletowymi chmurami.
Częściowa awaria oświetlenia w meczu w Lublinie. Piłkarze schodzą z boiskaInteria plINTERIA.PL


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