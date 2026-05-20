Matty Cash ozłocony w Stambule. To była deklasacja. Oto triumfator Ligi Europy

Dla kibiców Freiburga - mimo porażki - to był szczególny wieczór. Największy sukces na gruncie krajowym, jaki dane im było wcześniej fetować, to awans do finału Pucharu Niemiec. A na arenie międzynarodowej - ledwie 1/8 finału Ligi Europy.

Co innego Aston Villa, która w 1982 roku sięgała przecież po klubowy Puchar Europy. Po swojej stronie tym razem miała jeszcze jeden niezaprzeczalny atut. Był nim trener Unai Emery, wybitny specjalista od wygrywania LE.

Liga Europy. Aston Villa musztruje rywala w Stambule. Matty Cash na liście triumfatorów

Ekipa z Premier League pierwszy celny strzał na bramkę rywala oddała już w trzeciej minucie. Groźnie przymierzył wówczas Morgan Rogers. Bramkarskim kunsztem wykazał się jednak Noah Atubolu.

Ale to nie był zwiastun spektaklu w Stambule. Przez kolejne fragmenty oglądaliśmy futbol zachowawczy. Żadna ze stron nie potrafiła wypracować sobie choćby przewagi optycznej.

Mimo to na przerwę Aston Villa schodziła z dwubramkowym prowadzeniem. Oba gole padły w końcówce pierwszej połowy. Najpierw kapitalnym wolejem popisał się Youri Tielemans po centrze z okolic narożnika boiska. A już w doliczonym czasie gry fantastycznie lewą nogą zawinął sprzed pola karnego Emiliano Buendia i było 0:2.

Martwić mogła nas jedynie żółta kartka na koncie Matty'ego Casha. Polak zobaczył ją już w 21. minucie. To efekt brzydkiego faulu na Vincenzo Grifo.

Po zmianie stron drużyna z Bundesligi nie była w stanie nawiązać równorzędnej walki. Za to "The Villans" zadali trzeci, decydujący cios. Nie minął kwadrans gry, a dogranie z bocznego sektora czubkiem buta z bliskiej odległości sfinalizował Rogers.

Tym sposobem Emery potwierdził, że w Lidze Europy jest magiem. W finale tych rozgrywek zagościł po raz szósty. Na koncie od dzisiaj ma już pięć triumfów. Przegrał tylko z Arsenalem. Do złota poprowadził Sevillę (trzykrotnie) i Villarreal.

Cash z kolei staje się 13. piłkarzem z polskim paszportem, który sięga po jeden z europejskich pucharów. Pełną listę triumfatorów znajdziesz TUTAJ.

Statystyki meczu SC Freiburg 0 - 3 Aston Villa Posiadanie piłki 51% 49% Strzały 4 17 Strzały celne 2 6 Strzały niecelne 2 6 Strzały zablokowane 0 5 Ataki 76 70

Matty Cash (nr 2) i jego klubowi partnerzy zdobycie gola fetowali w Stambule trzykrotnie STEFANO RELLANDINI AFP

Piłkarze Freiburga (z lewej Johan Manzambi) ewidentnie nie mieli pomysłu na zatrzymanie "The Villans" YASIN AKGUL AFP

Unai Emery w roli dyrygenta. Liga Europy nie ma przed nim tajemnic SERHAT CAGDAS AFP





Matty Cash w Lidze Europy w sezonie 2025/2026 Polsat Sport