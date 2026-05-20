Matty Cash ozłocony w Stambule. To była deklasacja. Oto triumfator Ligi Europy

Łukasz Żurek

Aston Villa pokonała SC Freiburg 3:0 w finale Ligi Europy. Spotkanie rozgrywane w Stambule miało jednostronny przebieg. Ekipa z Premier League wypracowała dwubramkowe prowadzenie krótko przed przerwą, a po zmianie stron zadała decydujący cios. W zespole zwycięzców 90 minut rozegrał Matty Cash. Jest 13. piłkarzem z polskim paszportem, który sięga po jeden z europejskich pucharów.

Matty Cash (w środku) został 13. piłkarzem z polskim obywatelstwem, który sięgnął po jeden z europejskich pucharówIMAGO/JOERAN STEINSIEKNewspix.pl

Dla kibiców Freiburga - mimo porażki - to był szczególny wieczór. Największy sukces na gruncie krajowym, jaki dane im było wcześniej fetować, to awans do finału Pucharu Niemiec. A na arenie międzynarodowej - ledwie 1/8 finału Ligi Europy.

Co innego Aston Villa, która w 1982 roku sięgała przecież po klubowy Puchar Europy. Po swojej stronie tym razem miała jeszcze jeden niezaprzeczalny atut. Był nim trener Unai Emery, wybitny specjalista od wygrywania LE.

Ekipa z Premier League pierwszy celny strzał na bramkę rywala oddała już w trzeciej minucie. Groźnie przymierzył wówczas Morgan Rogers. Bramkarskim kunsztem wykazał się jednak Noah Atubolu.

Ale to nie był zwiastun spektaklu w Stambule. Przez kolejne fragmenty oglądaliśmy futbol zachowawczy. Żadna ze stron nie potrafiła wypracować sobie choćby przewagi optycznej.

Mimo to na przerwę Aston Villa schodziła z dwubramkowym prowadzeniem. Oba gole padły w końcówce pierwszej połowy. Najpierw kapitalnym wolejem popisał się Youri Tielemans po centrze z okolic narożnika boiska. A już w doliczonym czasie gry fantastycznie lewą nogą zawinął sprzed pola karnego Emiliano Buendia i było 0:2.

Martwić mogła nas jedynie żółta kartka na koncie Matty'ego Casha. Polak zobaczył ją już w 21. minucie. To efekt brzydkiego faulu na Vincenzo Grifo.

Po zmianie stron drużyna z Bundesligi nie była w stanie nawiązać równorzędnej walki. Za to "The Villans" zadali trzeci, decydujący cios. Nie minął kwadrans gry, a dogranie z bocznego sektora czubkiem buta z bliskiej odległości sfinalizował Rogers.

Tym sposobem Emery potwierdził, że w Lidze Europy jest magiem. W finale tych rozgrywek zagościł po raz szósty. Na koncie od dzisiaj ma już pięć triumfów. Przegrał tylko z Arsenalem. Do złota poprowadził Sevillę (trzykrotnie) i Villarreal.

Cash z kolei staje się 13. piłkarzem z polskim paszportem, który sięga po jeden z europejskich pucharów. Pełną listę triumfatorów znajdziesz TUTAJ.

Liga Europy
Finał
20.05.2026
21:00
Zakończony
Youri Tielemans
41'
Emiliano Buendia
45+-3'
Morgan Rogers
58'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

SC Freiburg
Aston Villa
Rezerwowi

Statystyki meczu

SC Freiburg
0 - 3
Aston Villa
Posiadanie piłki
51%
49%
Strzały
4
17
Strzały celne
2
6
Strzały niecelne
2
6
Strzały zablokowane
0
5
Ataki
76
70
Piłkarze w białych strojach świętują razem zdobycie gola, tworząc radosną grupę przytulających się zawodników na boisku.
Matty Cash (nr 2) i jego klubowi partnerzy zdobycie gola fetowali w Stambule trzykrotnie STEFANO RELLANDINI AFP
Piłkarz w czerwonym stroju wykonuje dynamiczny wślizg z wysoko uniesioną nogą, próbując przejąć piłkę w powietrzu przed rywalem ubranym na biało-fioletowo, którego głowa znajduje się bardzo blisko piłki.
Piłkarze Freiburga (z lewej Johan Manzambi) ewidentnie nie mieli pomysłu na zatrzymanie "The Villans"YASIN AKGULAFP
Trener w czarnym stroju dynamicznie gestykuluje i wskazuje kierunek podczas meczu piłkarskiego, w tle kibice i inni członkowie sztabu.
Unai Emery w roli dyrygenta. Liga Europy nie ma przed nim tajemnic SERHAT CAGDASAFP


Matty Cash w Lidze Europy w sezonie 2025/2026Polsat Sport

