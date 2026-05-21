Matty Cash na ustach Anglików po tym, co zrobił w finale. Nie przeszli obojętnie

Do rozegrania w sezonie 2025/2026 zostały już tylko najważniejsze mecze. Oprócz ostatnich kolejek w poszczególnych ligach w Europie, przed nami jeszcze finały Ligi Konferencji oraz Ligi Mistrzów. Już teraz jednak z wygrania Ligi Europy cieszy się Aston Villa, która wkłada do gabloty pierwsze europejskie trofeum od 1982 roku.

"The Villans" byli wyraźnie lepsi od niemieckiego Freiburga i wygrali 3:0, strzelając dwie pierwsze bramki tuż przed przerwą - genialnymi trafieniami popisali się Youri Tielemans i Emiliano Buendía. Wynik spotkania, niecały kwadrans po zmianie stron ustalił Morgan Rogers. Matty Cash z kolei, chociaż nieźle spisywał się w defensywie, to nie był przesadnie pomocny w wykańczaniu akcji.

Jego strzał sprzed pola karnego, po rzucie rożnym, wylądował w ostatnich fragmentach spotkania daleko od bramki. Już jednak w 21. minucie reprezentant Polski mógł przenieść się z boiska do szatni, bowiem nieprzepisowo zatrzymywał jednego z rywali. Sędzia - na szczęście dla obrońcy - ukarał go jedynie żółtą kartką. Obok tego faktu obojętnie nie przeszli jednak Anglicy.

Dziennikarze "Daily Mail" poświęcili temu zagraniu osobny akapit swojej relacji. - Matty Cash został drugim zawodnikiem Aston Villi ukaranym żółtą kartką za nierozważny atak, tym razem na Vincenzo Grifo. Choć nie byli w niebezpieczeństwie, Villa była nieco nerwowa, a na czole Emery'ego pojawiły się zmarszczki - opisywali sytuację Anglicy.

Ostatecznie jednak wszystko skończyło się po myśli brytyjskiej ekipy, a Unai Emery po raz piąty w swojej karierze zwyciężył w Lidze Europy. Wcześniej robił to trzykrotnie z Sevillą - w latach 2014-2016 oraz z Villarrealem - w sezonie 2020/2021. - Za każdym razem, gdy odnosiłem sukcesy w tych rozgrywkach, potrzebowałem dobrych zawodników. Teraz jestem bardzo wdzięczny moim piłkarzom, którzy podążają za naszymi ambicjami - skwitował sukces cytowany przez "BBC".

Matty Cash z kolei stał się kolejnym Polakiem, który ma na swoim koncie europejskie trofeum. Ostatnim był Łukasz Fabiański, który razem z West Hamem sięgnął po Ligę Konferencji w 2023 roku.

Matty Cash Beata Zawadzka East News

Matty Cash James Marsh/Shutterstock East News

Matty Cash AFP





Michał Winiarski Trenerem Sezonu 2025/2026 w PlusLidze Polsat Sport