Marciniak bezwzględny w wielkim hicie. Wicelider Serie A za pucharową burtą

Kiedy przed tygodniem Milan uległ Romie 0-1 na własnym obiekcie, uznano to za niespodziankę. W rewanżu kwestia awansu miała pozostawać otwarta. Kibiców "Rossonerich" niepokoił jednak fakt, że rzymianie mieli na koncie passę pięciu domowych wygranych .

Szybko okazało się, że lęk nie był bezzasadny. Gospodarze potrzebowali niespełna kwadrans, by otworzyć wynik spotkania . Na listę strzelców wpisał się ten sam zawodnik, który pokonał bramkarza mediolańczyków w pierwszym starciu - Gianluca Mancini .

Główną rolę w bramkowej akcji odegrał kapitan Lorenzo Pellegrini. To on kapitalnie przymierzył zza pola karnego, piłka odbiła się od słupka i wyszła w pole, a tam najszybciej doskoczył do niej właśnie Mancini. Uderzył bez przyjęcia i było 1-0.