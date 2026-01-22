Ma bronić bramki Polaków na MŚ. Pięć minut gry i katastrofa. Ależ blamaż [WIDEO]

Łukasz Skorupski doznał urazu 9 listopada ubiegłego roku. W meczu Bologna - Napoli wytrwał na boisku tylko osiem minut. Kontuzja uda uniemożliwiła mu kontynuowanie spotkania.

Rehabilitacja okazała się żmudna. Do końca roku nie było mowy o powrocie do gry. Od początku tego miesiąca Polak zasiadał na ławce rezerwowych. Aż nadszedł dzień próby.

Łukasz Skorupski ponownie w grze. Koszmarny kiks reprezentanta Polski w meczu Ligi Europy

Skorupski dostał szansę w meczu 7. kolejki Ligi Europy. Czekał na nią dwa miesiące i 13 dni. Ale wystarczyło niespełna 300 sekund, by wszystko zaprzepaścić.

Była piąta minuta, gdy polski golkiper w niegroźnej sytuacji zagrał piłkę wprost pod nogi rywala, Daizena Maedy. Ten oddał futbolówkę Reo Hatate, który swobodnie wpakował ją do pustej bramki. Akcja Japończyków była dla Skorupskiego koszmarem na jawie .

Pod koniec pierwszej połowy Celtic podwyższył prowadzenie. I w tej sytuacji 34-latek też nie był bez winy. Pozwolił, by piłka centrowana z kornera odbiła się w polu bramkowym, w zasadzie tuż przed jego nosem. Po chwili było 0:2.

Po zmianie stron gospodarze zdołali wyrównać, co ułatwił im fakt, że goście od 34. minuty grali w dziesiątkę po wykluczeniu Hatate. Do siatki trafili Thijs Dallinga i Jonathan Rowe. W tabeli Ligi Europy zespół z Serie A zajmuje obecnie 13. miejsce z realnymi szansami na pierwszą ósemkę, czyli bezpośredni awans do 1/8 finału.

Postawa Skorupskiego to oczywiście fatalna wiadomość dla selekcjonera Jana Urbana. Chodzi przecież o pierwszego bramkarza drużyny narodowej, która już w marcu przystąpi do barażowej batalii o awans do finałów MŚ.

W fazie półfinałowej zmierzymy się u siebie z Albanią (26.03), w ewentualnym finale - z Ukrainą lub Szwecją (31.03, na obcym terenie).

Statystyki meczu Bologna 2 - 2 Celtic FC Posiadanie piłki 69% 31% Strzały 36 8 Strzały celne 10 5 Strzały niecelne 15 3 Strzały zablokowane 11 0 Ataki 82 23

