Ma bronić bramki Polaków na MŚ. Pięć minut gry i katastrofa. Ależ blamaż [WIDEO]
Łukasz Skorupski z powodu kontuzji nie grał w piłkę dwa miesiące i 13 dni. Wrócił na murawę w czwartkowy wieczór, gdy jego Bologna FC stanęła naprzeciw Celticu FC w Lidze Europy. Efekt? Po katastrofalnym błędzie Polaka gospodarze przegrywali już w 5. minucie. Przed przerwą 34-letni golkiper zawinił jeszcze przy utracie drugiego gola. W ten sposób zaliczył powrót jak z koszmaru, gdy na horyzoncie widać już baraże o mundial.
Łukasz Skorupski doznał urazu 9 listopada ubiegłego roku. W meczu Bologna - Napoli wytrwał na boisku tylko osiem minut. Kontuzja uda uniemożliwiła mu kontynuowanie spotkania.
Rehabilitacja okazała się żmudna. Do końca roku nie było mowy o powrocie do gry. Od początku tego miesiąca Polak zasiadał na ławce rezerwowych. Aż nadszedł dzień próby.
Łukasz Skorupski ponownie w grze. Koszmarny kiks reprezentanta Polski w meczu Ligi Europy
Skorupski dostał szansę w meczu 7. kolejki Ligi Europy. Czekał na nią dwa miesiące i 13 dni. Ale wystarczyło niespełna 300 sekund, by wszystko zaprzepaścić.
Była piąta minuta, gdy polski golkiper w niegroźnej sytuacji zagrał piłkę wprost pod nogi rywala, Daizena Maedy. Ten oddał futbolówkę Reo Hatate, który swobodnie wpakował ją do pustej bramki. Akcja Japończyków była dla Skorupskiego koszmarem na jawie .
Pod koniec pierwszej połowy Celtic podwyższył prowadzenie. I w tej sytuacji 34-latek też nie był bez winy. Pozwolił, by piłka centrowana z kornera odbiła się w polu bramkowym, w zasadzie tuż przed jego nosem. Po chwili było 0:2.
Po zmianie stron gospodarze zdołali wyrównać, co ułatwił im fakt, że goście od 34. minuty grali w dziesiątkę po wykluczeniu Hatate. Do siatki trafili Thijs Dallinga i Jonathan Rowe. W tabeli Ligi Europy zespół z Serie A zajmuje obecnie 13. miejsce z realnymi szansami na pierwszą ósemkę, czyli bezpośredni awans do 1/8 finału.
Postawa Skorupskiego to oczywiście fatalna wiadomość dla selekcjonera Jana Urbana. Chodzi przecież o pierwszego bramkarza drużyny narodowej, która już w marcu przystąpi do barażowej batalii o awans do finałów MŚ.
W fazie półfinałowej zmierzymy się u siebie z Albanią (26.03), w ewentualnym finale - z Ukrainą lub Szwecją (31.03, na obcym terenie).