Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ma bronić bramki Polaków na MŚ. Pięć minut gry i katastrofa. Ależ blamaż [WIDEO]

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Aktualizacja

Łukasz Skorupski z powodu kontuzji nie grał w piłkę dwa miesiące i 13 dni. Wrócił na murawę w czwartkowy wieczór, gdy jego Bologna FC stanęła naprzeciw Celticu FC w Lidze Europy. Efekt? Po katastrofalnym błędzie Polaka gospodarze przegrywali już w 5. minucie. Przed przerwą 34-letni golkiper zawinił jeszcze przy utracie drugiego gola. W ten sposób zaliczył powrót jak z koszmaru, gdy na horyzoncie widać już baraże o mundial.

Bramkarz w zielonym stroju drużyny Bologna energicznie reaguje podczas rozgrywki, w tle widoczny inny zawodnik z numerem 9 na koszulce.
Łukasz Skorupski GABRIELE MARICCHIOLOAFP

Łukasz Skorupski doznał urazu 9 listopada ubiegłego roku. W meczu Bologna - Napoli wytrwał na boisku tylko osiem minut. Kontuzja uda uniemożliwiła mu kontynuowanie spotkania.

Rehabilitacja okazała się żmudna. Do końca roku nie było mowy o powrocie do gry. Od początku tego miesiąca Polak zasiadał na ławce rezerwowych. Aż nadszedł dzień próby.

Łukasz Skorupski ponownie w grze. Koszmarny kiks reprezentanta Polski w meczu Ligi Europy

Skorupski dostał szansę w meczu 7. kolejki Ligi Europy. Czekał na nią dwa miesiące i 13 dni. Ale wystarczyło niespełna 300 sekund, by wszystko zaprzepaścić.

Była piąta minuta, gdy polski golkiper w niegroźnej sytuacji zagrał piłkę wprost pod nogi rywala, Daizena Maedy. Ten oddał futbolówkę Reo Hatate, który swobodnie wpakował ją do pustej bramki. Akcja Japończyków była dla Skorupskiego koszmarem na jawie .

Zobacz również:

Paweł Dawidowicz (nr 3) w rundzie wiosennej ma bronić barw Rakowa Częstochowa
Ekstraklasa

Koniec spekulacji. Głośny powrót do Ekstraklasy. To się właśnie dzieje

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Pod koniec pierwszej połowy Celtic podwyższył prowadzenie. I w tej sytuacji 34-latek też nie był bez winy. Pozwolił, by piłka centrowana z kornera odbiła się w polu bramkowym, w zasadzie tuż przed jego nosem. Po chwili było 0:2.

    Po zmianie stron gospodarze zdołali wyrównać, co ułatwił im fakt, że goście od 34. minuty grali w dziesiątkę po wykluczeniu Hatate. Do siatki trafili Thijs Dallinga i Jonathan Rowe. W tabeli Ligi Europy zespół z Serie A zajmuje obecnie 13. miejsce z realnymi szansami na pierwszą ósemkę, czyli bezpośredni awans do 1/8 finału.

    Postawa Skorupskiego to oczywiście fatalna wiadomość dla selekcjonera Jana Urbana. Chodzi przecież o pierwszego bramkarza drużyny narodowej, która już w marcu przystąpi do barażowej batalii o awans do finałów MŚ.

    W fazie półfinałowej zmierzymy się u siebie z Albanią (26.03), w ewentualnym finale - z Ukrainą lub Szwecją (31.03, na obcym terenie).

    Liga Europy
    7 kolejka
    22.01.2026
    18:45
    Zakończony
    Thijs Dallinga
    58'
    Jonathan Rowe
    72'
    Reo Hatate
    5'
    Auston Trusty
    40'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Bologna
    Celtic FC
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    Bologna
    2 - 2
    Celtic FC
    Posiadanie piłki
    69%
    31%
    Strzały
    36
    8
    Strzały celne
    10
    5
    Strzały niecelne
    15
    3
    Strzały zablokowane
    11
    0
    Ataki
    82
    23

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Media: Lewandowski stracił cierpliwość. Nie chce już rozmawiać o kontrakcie

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Bramkarz ubrany w pomarańczowy strój wykonuje wykop piłki na stadionie podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczna publiczność i fragmenty stadionu.
      Łukasz Skorupski w trakcie czwartkowej konfrontacji z Celtikiem ELISABETTA BARACCHIPAP
      Łukasz Skorupski
      Łukasz SkorupskiMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
      Łukasz Skorupski
      Łukasz SkorupskiAFP
      Szymon Rojek: Drabinka Ligi Konferencji jest bardzo niesymetrycznaPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja