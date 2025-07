Legia Warszawa - Aktobe. O której mecz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Kibice Legii Warszawa mogą być pełni obaw przed startem nowego sezonu. Podczas gdy inne zespoły PKO BP Ekstraklasy dokonały już wielu ciekawych transferów, do stołecznej drużyny dołączył jak na razie tylko Petar Stojanović. Słoweńca nie można uznać za wielkie wzmocnienie, których oczekuje się przy Łazienkowskiej. W związku z tym kibice "Wojskowych" zapowiedzieli bojkot meczów na własnym stadionie.

W tym momencie trudno spodziewać się, że Legia z powodzeniem zakończy start w kwalifikacjach do Ligi Europy, nie mówiąc już o skutecznym łączeniu gry na trzech frontach. Do końca okna transferowego pozostały jeszcze dwa miesiące, więc klub być może wreszcie zacznie intensywne działania na rynku. Tyle że to tego czasu Europa może z Warszawy już odjechać...