Legia nie będzie miała łatwo. Na jej drodze może stanąć rewelacja poprzedniego sezonu

Legia Warszawa rywalizację o awans do fazy ligowej Ligi Europy musiał rozpoczynać już od pierwszej rundy eliminacji. Na dobry początek los zdobywcy Pucharu Polski przydzielił kazachski FK Aktobe . Rywal dla polskiego zespołu teoretycznie łatwy do ogrania, lecz w pamięci kibiców wciąż pozostają wpadki z przeszłości w wykonaniu naszych klubów w starciach przeciwko ekipom z tego kraju.

O awans do trzeciej rundy Legia zagra z czeskim Banikiem Ostrawa . Trzecia drużyna poprzedniego sezonu tamtejszej ekstraklasy z pewnością będzie bardziej wymagającym rywalem od Aktobe, jednak wciąż realny jest awans polskiego zespołu. W Czechach, podobnie jak w Polsce w miniony weekend odbyła się pierwsza kolejka ligowa. Banik na inaugurację zawiódł przegrywając na wyjeździe 0:1 z Bohemians Praga.

Czas na kolejnego rywala. To oni mogą przeszkodzić Legii w awansie do Ligi Europy

W poniedziałkowy poranek UEFA tradycyjnie podzieliła drużyny na mniejsze grupy, co ma za zadanie usprawnić procedurę losowania oraz wykluczyć logistyczne problemy. Legia do losowania w trzeciej rundzie przystępuje jako zespół rozstawiony, przez co teoretycznie powinna trafić na nieco słabszego przeciwnika.