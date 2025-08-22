Legenda Lecha grzmi po meczu. To dlatego doszło do klęski, mocne słowa

Kibice Lecha Poznań nie będą dobrze wspominać czwartkowego wieczoru. Kolejorz zmierzył się z KRC Genk w meczu 4. rundy eliminacji Ligi Europy, ale był praktycznie tłem dla rywali z Belgii. Już do przerwy goście prowadzili 4:1, a tuż po zmianie stron ustalili wynik na 5:1. Tym samym poznaniacy wyrównali niechlubny rekord dotyczący najwyższej porażki w europejskich pucharach na własnym stadionie. W październiku 1993 roku Lech przegrał takim samym wynikiem przy Bułgarskiej ze Spartakiem Moskwa.

Suchej nitki za czwartkowy meczu nie pozostawili na Lechu kibice, dziennikarze i eksperci. - Kibice Lecha na stadionie. Przyszli na mecz bez większej stawki, pewnie bez większych oczekiwań, a i tak otrzymują upokorzenie - napisał Przemysław Langier z Interii.

Legenda Lecha nie zostawiła suchej nitki na zespole. "Różnica klas"

W słowach nie przebierał także Piotr Reiss. Legenda Lecha Poznań była gościem programu pomeczowego w "Kanale Sportowym".

Jakość samych podań, siła podania, przyjęcie. To przecież była znowu różnica klas

Były piłkarz chwalił belgijską drużynę za sposób gry, a o Lechu nie miał dobrego zdania. Wskazał także, co było kluczowe zarówno w starciu z Genkiem, jak i Crveną Zvezdą Belgrad w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.

- My chcemy grać w europejskiej piłce, a przyjeżdża taki Genk, który pokazuje nam różnicę klas. Nie widziałem rewanżu, ale Crvena Zvezda też była lepsza. Wydaje mi się, że Lech przegrał te mecze już w szatni. Oni wyszli w ogóle bez żadnej wiary w jakiekolwiek zwycięstwo. Każda bramka, którą Lech tracił, powodowała spadek psychiki u piłkarzy, ten zespół w ogóle nie grał - zakończył.

Reiss wystąpił w barwach Lecha w 373 meczach, w których strzelił 126 goli i zanotował 69 asyst. Wspólnie z klubem cieszył się z wywalczenia dwóch Pucharów Polski (2004, 2009) i Superpucharu Polski (2004). Był także królem strzelców ekstraklasy w sezonie 2006/07.

Rewanż pomiędzy KRC Genk, a Lechem zaplanowano na 28 sierpnia, godz. 20:00. Wydaje się on być jednak formalnością. Zresztą belgijskie media po spotkaniu w Poznaniu już stwierdziły, że "Smerfy" mają zapewniony awans do fazy ligowej Ligi Europy i w rewanżu nastąpi tylko przypieczętowanie tego sukcesu.

Zero litości dla mistrzów Polski. Belgowie w euforii, dominuje jedno słowo Jakub Kaczmarczyk PAP

Mecz Lecha z Genkiem Jakub Kaczmarczyk PAP

