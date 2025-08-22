Partner merytoryczny: Eleven Sports

Legenda Lecha grzmi po meczu. To dlatego doszło do klęski, mocne słowa

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Lech Poznań został rozgromiony przez KRC Genk w pierwszym meczu 4. rundy eliminacji Ligi Europy. Zespół z Belgii wygrał w stolicy Wielkopolski 5:1 i jest praktycznie pewny awansu do fazy ligowej. Piotr Reiss na antenie "Kanału Sportowego" nie zostawił suchej nitki na klubie, w którym święcił największe sukcesy.

Lech Poznań został rozgromiony przez KRC Genk
Lech Poznań został rozgromiony przez KRC GenkJakub KaczmarczykPAP

Kibice Lecha Poznań nie będą dobrze wspominać czwartkowego wieczoru. Kolejorz zmierzył się z KRC Genk w meczu 4. rundy eliminacji Ligi Europy, ale był praktycznie tłem dla rywali z Belgii. Już do przerwy goście prowadzili 4:1, a tuż po zmianie stron ustalili wynik na 5:1. Tym samym poznaniacy wyrównali niechlubny rekord dotyczący najwyższej porażki w europejskich pucharach na własnym stadionie. W październiku 1993 roku Lech przegrał takim samym wynikiem przy Bułgarskiej ze Spartakiem Moskwa.

Suchej nitki za czwartkowy meczu nie pozostawili na Lechu kibice, dziennikarze i eksperci. - Kibice Lecha na stadionie. Przyszli na mecz bez większej stawki, pewnie bez większych oczekiwań, a i tak otrzymują upokorzenie - napisał Przemysław Langier z Interii.

Legenda Lecha nie zostawiła suchej nitki na zespole. "Różnica klas"

W słowach nie przebierał także Piotr Reiss. Legenda Lecha Poznań była gościem programu pomeczowego w "Kanale Sportowym".

Jakość samych podań, siła podania, przyjęcie. To przecież była znowu różnica klas 
przyznał Reiss.

Były piłkarz chwalił belgijską drużynę za sposób gry, a o Lechu nie miał dobrego zdania. Wskazał także, co było kluczowe zarówno w starciu z Genkiem, jak i Crveną Zvezdą Belgrad w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.

- My chcemy grać w europejskiej piłce, a przyjeżdża taki Genk, który pokazuje nam różnicę klas. Nie widziałem rewanżu, ale Crvena Zvezda też była lepsza. Wydaje mi się, że Lech przegrał te mecze już w szatni. Oni wyszli w ogóle bez żadnej wiary w jakiekolwiek zwycięstwo. Każda bramka, którą Lech tracił, powodowała spadek psychiki u piłkarzy, ten zespół w ogóle nie grał - zakończył.

Reiss wystąpił w barwach Lecha w 373 meczach, w których strzelił 126 goli i zanotował 69 asyst. Wspólnie z klubem cieszył się z wywalczenia dwóch Pucharów Polski (2004, 2009) i Superpucharu Polski (2004). Był także królem strzelców ekstraklasy w sezonie 2006/07.

Rewanż pomiędzy KRC Genk, a Lechem zaplanowano na 28 sierpnia, godz. 20:00. Wydaje się on być jednak formalnością. Zresztą belgijskie media po spotkaniu w Poznaniu już stwierdziły, że "Smerfy" mają zapewniony awans do fazy ligowej Ligi Europy i w rewanżu nastąpi tylko przypieczętowanie tego sukcesu.

Zobacz również:

Zero litości dla mistrzów Polski. Belgowie w euforii, dominuje jedno słowo
Liga Europy

Zero litości dla Lecha Poznań. Belgowie w euforii, dominuje jedno zdanie

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Zero litości dla mistrzów Polski. Belgowie w euforii, dominuje jedno słowo
Zero litości dla mistrzów Polski. Belgowie w euforii, dominuje jedno słowoJakub KaczmarczykPAP
Dwóch piłkarzy w niebieskich strojach próbuje przejąć piłkę od zawodnika w białym stroju, który wykonuje wślizg. Tło stanowią kibice na trybunach.
Zero litości dla mistrzów Polski. Belgowie w euforii, dominuje jedno słowoJakub KaczmarczykPAP
Intensywna akcja piłkarska na boisku, zawodnik w niebieskiej koszulce wykonuje mocny strzał na bramkę, obok niego biegną inni piłkarze w białych i niebieskich strojach, wyraźnie widać zaangażowanie i dynamikę ruchów sportowców na tle rozmytej widowni s...
Mecz Lecha z GenkiemJakub KaczmarczykPAP
Polsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja