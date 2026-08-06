Lech Poznań - Klaksvik w el. Ligi Europy. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Lech Poznań zagra dzisiaj z Klaksvikiem w ramach III rundy eliminacji Ligi Europy. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie przy Bułgarskiej, a "Kolejorz" będzie jego faworytem. O której godzinie Lech gra w eliminacjach Ligi Europy? Gdzie obejrzeć w TV mecz Lech Poznań - Klaksvik? Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Antoni Kozubal, Mikael Ishak i Luis Palma w strojach Lecha Poznań podczas meczu, widoczna kibicująca widownia
Antoni Kozubal, Mikael Ishak i Luis Palma w barwach Lecha PoznańAntoni Dec/ArenaAkcjiNewspix.pl

Mecz Lech Poznań - KI Klaksvik w ramach III rundy eliminacji Ligi Europy zostanie rozegrany dzisiaj 6 sierpnia o godzinie 19:00 na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale TVP 2, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Lech Poznań spadł do eliminacji Ligi Europy. W III rundzie eliminacji zagra z Klaksvikiem

Lech Poznań skompromitował się w eliminacjach Ligi Mistrzów. Mistrz Polski był faworytem rywalizacji z Aarhus, a sytuacja wydawała się już niemal jasna, po jego zwycięstwie 4:1 w pierwszym meczu. "Kolejorz" roztrwonił jednak przewagę w rewanżu przed własną publicznością i odpadł po rzutach karnych. W związku z tym teraz zagra w eliminacjach Ligi Europy, a jego rywalem będzie KI Klaksvik.

Farerzy grę o europejskie puchary także zaczęli od eliminacji Ligi Mistrzów, tyle że już od pierwszej rundy. W niej dwukrotnie pokonali luksemburski Atert Bissen 2:1. W II rundzie zmierzyli się z Żalgirsem Kowno i tym razem przegrali dwumecz 0:1.

Po kompromitacji z Aarhus Lech zdołał uśmierzyć nieco rozczarowanie swoich kibiców, pokonując w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy Wieczystą Kraków. Z kolei Klaksvik pokonał w rodzimych rozgrywkach ligowych 2:0 B36 Torshavn. Lech będzie faworytem tego dwumeczu, a ewentualna porażka byłaby prawdopodobnie jeszcze większą wpadką, niż roztrwonienie przewagi z Aarhus, dlatego piłkarze "Kolejorza" muszą do tej rywalizacji podejść maksymalnie skoncentrowani.

Lech Poznań - Klaksvik w el. Ligi Europy. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Lech Poznań - KI Klaksvik w ramach III rundy eliminacji Ligi Europy zostanie rozegrany dzisiaj 6 sierpnia o godzinie 19:00 na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale TVP 2, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

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Zawodnicy drużyny piłkarskiej w niebiesko-białych strojach wyrażający rozczarowanie i smutek po zakończonym meczu, niektórzy siedzący lub leżący na murawie, inni z rękami na głowie.
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