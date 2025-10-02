Kuriozum w Rzymie, trzy rzuty karne obronione. Kibice kipieli ze złości

AS Roma, do której pod koniec okienka transferowego z Legii Warszawa trafił Jan Ziółkowski, na start zmagań w fazie ligowej Ligi Europy zmierzył się z francuską Niceą. Przedstawiciel Serie A na wyjeździe zaprezentował się bez zarzutu, pokonując drużynę z Ligue 1 2:1.

W kolejnej serii spotkań Włosi ponownie musieli zmierzyć się z francuskim zespołem. Tym razem przyszła pora na Lille, którego piłkarze w pierwszej kolejce po wyrównanym pojedynku pokonali na swoim terenie 2:1 norweski Brann.

Na Stadio Olimpico w Rzymie zanosiło się więc na atrakcyjny mecz dwóch drużyn, które w tej edycji Ligi Europy mogą sporo namieszać. Dodatkowo pojawił się również polski akcent. Na ławce Romy spotkanie rozpoczął Ziółkowski. Polski defensor w miniony weekend zadebiutował w barwach Romy w Serie A, lecz w spotkaniu z Lille nie otrzymał swojej szansy.

Kuriozum w Rzymie. Nie potrafili strzelić trzech kolejnych rzutów karnych. Bramkarz ich upokorzył

Francuski zespół w najlepszy możliwy sposób rozpoczął to spotkanie. Na bardzo trudnym terenie, przy głośnym dopingu miejscowych Lille wyszło na prowadzenie już w 6. minucie spotkania. Hakon Haraldsson wykorzystał niefrasobliwość defensywy gospodarzy i mocnym strzałem przy bliższym słupku pokonał Mile Svilara. Reprezentant Islandii postawił swój zespół w wyjątkowo korzystnym położeniu.

Rzymianie nie mieli innego wyjścia - szybko stracona bramka nakazywała nagłą zmianę planu taktycznego na to spotkanie. Trzeba było mocniej zaatakować. Szło im z tym różnie, a w najważniejszej ze statystyk wciąż widniało zero. Wiele wskazywało na to, że ulegnie to zmianie po zagraniu ręką Aissy Mandiego z 80. minuty.

Prowadzący ten mecz Belg Eric Lambrechts posiłkował się systemem VAR dyktując rzut karny dla Romy. Do piłki podszedł Artem Dovbyk, Ukrainiec jednak zawiódł, strzelając bardzo lekko i czytelnie. Berke Ozer nie miał problemów z rozczytaniem interwencji przeciwnika i sparował ten strzał na rzut rożny.

Radość tureckiego golkipera przerwał skład sędziowski, który dostrzegł, że Ozer zbyt szybko oderwał nogę z linii bramkowej, co w świetle obecnie obowiązujących przepisów jest niedozwolone. Do powtórki po raz drugi podszedł Dovbyk. Ukrainiec zachował się kuriozalnie, oddając bliźniaczo podobny strzał. I ponownie Ozer wyszedł zwycięsko z tego pojedynku.

To nie był jednak koniec - tym razem zbyt wcześniej w pole karne wbiegł jeden z zawodników Lille. Dovbyk zdecydował się nie przechodzić do historii i nie podszedł po raz trzeci do "jedenastki". Podmienił go Matias Soule, który wyciągnął wnioski z błędów kolegi z zespołu i oddał strzał w odmiennym kierunku. Tylko co z tego, skoro Ozer dokonał niebywałej sztuki i w przeciągu zaledwie kilku minut obronił trzeci rzut karny z rzędu. Turek został bohaterem Lille, które "dowiozło" prowadzenie 1:0 do ostatniego gwizdka i zanotowało drugie zwycięstwo w tej edycji Ligi Europy.

Na co stać Legię w Lidze Konferencji UEFA? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Artem Dovbyk nie wykorzystał dwóch rzutów karnych z rzędu w meczu Ligi Europy IMAGO/Antonio Balasco Newspix.pl

AS Roma i OSC Lille rywalizują o sięgnięcie po puchar Ligi Europy THOMAS COEX AFP