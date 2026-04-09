Kuriozalny "samobój" w meczu Porto. Bednarek mógł tylko patrzeć [WIDEO]

FC Porto na tym etapie sezonu wciąż dzielnie walczy na aż trzech frontach - niebawem zagra rewanż w półfinale krajowego pucharu przeciwko lizbońskiemu Sportingowi, a w portugalskiej ekstraklasie na ten moment ekipa z Estadio do Dragao zmierza wprost po mistrzostwo.

Do tego pozostaje jeszcze Liga Europy - i tu wieczorem 9 kwietnia "Smoki" podeszły do pierwszej odsłony ćwierćfinałowego współzawodnictwa przeciwko Nottingham Forest. Współzawodnictwa, w którym to właśnie podopieczni Francesco Farioliego otworzyli wynik.

Gol FC Porto, a potem ogromna pomyłka. Jan Bednarek mógł się tylko przyglądać

Doszło do tego już w 11. minucie, kiedy to William Gomes pewnie wykończył z bliska podanie z lewej franki ze strony Gabriela Veigi. Radość w szeregach FCP nie mogła jednak potrwać przesadnie długo...

Już w 13. minucie doszło bowiem do prawdziwie kuriozalnego trafienia samobójczego - Martim Fernandes próbował podawać do własnego bramkarza, ale zrobił to dość mocno, a będący na wysuniętej pozycji Diogo Costa nie zdołał opanować futbolówki i nieszczęście było gotowe. Wszystkiemu mogli się jedynie bezradnie przyglądać Jan Bednarek i reszta jego kompanów z Porto.

Liga Europy. Kiedy rewanż Nottingham - Porto?

Rewanżowa rywalizacja między "Os Dragoes" i "The Reds" odbędzie się 16 kwietnia. Triumfator zagra potem w Lidze Europy z lepszym z pary Bologna - Aston Villa. Finał LE zaplanowano na 20 maja.

