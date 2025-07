Kuriozalne sceny w Warszawie. Pachniało walkowerem, błyskawiczna reakcja

Legia jako pierwsza drużyna występująca na co dzień w PKO BP Ekstraklasie zagrała o stawkę w sezonie 2025/26 . "Wojskowi" podejmowali na własnym terenie Aktobe i chcieli z przytupem zainaugurować eliminacje do drugiego najważniejszego europejskiego pucharu. Był to także debiut Edwarda Iordanescu jako szkoleniowca zespołu. Eksperci nie dawali Kazachom większych szans. Ponadto w Warszawie nie pojawił się choćby sprowadzony niedawno Daniel Sosah. Powód? Brak wizy, o czym pisaliśmy TUTAJ .

"Aktobe to dobra drużyna. Są w czasie trwania sezonu, są w rytmie gry. Mają czterech, pięciu nowych zawodników. W całej drużynie rywali jest sporo jakości. Mają doświadczenie gry w Europie. Może nie osiągnęli tam wielu sukcesów, ale są groźnym rywalem. Przed nami trudne wyzwanie, na które musimy być gotowi . Od początku do końca musimy myśleć tylko o zwycięstwie" - twierdził natomiast rumuński opiekun CWKS, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Mało zamieszania wokół spotkania? Niewiele brakowało do tego, by gospodarze starcie wygraliby bez walki. Przyjezdni początkowo desygnowali do gry Artura Szuszenaczewa. Problem jednak w tym, że Kazach w teorii powinien odbywać zawieszenie za kartki. Zauważył to w mediach społecznościowych Jan Sikorski, lubujący się w piłkarskich statystykach. "Może coś się zmieniło, a może dopiero się zorientują" - napisał.