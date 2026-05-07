Gdyby na tę rywalizację spojrzeć w przekroju całego sezonu, to faworyta trudno nie byłoby wskazać. W Premier League u siebie wygrała Aston Villa, na wyjeździe padł remis, ale jeszcze większą różnicę między zespołami widać w tabeli.

Ekipa Matty'ego Casha długo była na szczycie, a obecnie zajmuje piąte miejsce, które daje możliwość gry w Lidze Mistrzów. Za to Nottingham jest dopiero 16. i ciągle nie może być pewne utrzymania. W ostatnich dniach Aston Villa zanotowała jednak spadek formy, przegrała trzy mecze z rzędu i w czwartek (7.05) musi odrabiać straty w półfinałowej potyczce.

Pierwsze spotkanie Nottingham wygrało 1:0. Unai Emery, trener Aston Villi twierdzi, że to wystarczająca zaliczka, by uznać gości za faworytów.

- Mają przewagę i dlatego tak uważam. Mamy jednak ogromną okazję, by cieszyć się tak ważnym meczem. Jestem podekscytowany i bardzo zmotywowany. Taki rewanż to naprawdę coś fantastycznego - uważa szkoleniowiec.

- Już awans do półfinału Ligi Europy to ogromne osiągnięcie, a zdobycie trofeum będzie bardzo trudne. I jeśli nam się to nie uda, to na pewno nie będę rozpatrywał tego w ramach porażki - dodaje Emery.

Piłkarze Nottingham Forest faworytami jednak się nie czują. Co prawda po pierwszym meczu mają przewagę, ale Aston Villa w tym sezonie to na swoim boisku punktuje znacznie lepiej niż na wyjazdach.

- Każdy zawodnik musi dać z siebie wszystko. Mierzymy się z naprawdę trudnym przeciwnikiem, pełnym indywidualności i doświadczenia z gry w europejskich pucharach. Pierwszy mecz był trudny, ale daliśmy z siebie wszystko. Tak samo musi być w rewanżu - podkreśla Nikola Milenković, obrońca Nottingham.

Aston Villa - Nottingham Forest. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Rewanżowe spotkanie półfinału Ligi Europy Aston Villa - Nottingham Forest dziś o godz. 21, transmisja w Polsat Sport Premium 1.

Matty Cash PAWEL SKRABA / SUPER EXPRESS East News

