Koszmar rywala Jagiellonii. Nokaut w głosowaniu. Miliony długu i degradacja

To była jedna z najgłośniejszych, jeśli nie najgłośniejsza degradacja w historii piłki nożnej. 4 lipca 2012 r. prezesi klubów szkockiej ekstraklasy zdecydowali o niedopuszczeniu Rangers FC do rozgrywek. Klub prowadziła wtedy już nowa spółka, poprzednia została zlikwidowana z powodu utraty płynności finansowej. Choć brzmi to eufemistycznie, biorąc pod uwagę ponad 168 milionów funtów długu.

Nie wzięły się one znikąd. Przez długi czas właściciel David Murray nie żałował pieniędzy na transfery i pensje. Bronił się sportowo, bo od przejęcia klubu w 1988 r. klub wygrał kolejnych 9 mistrzostw kraju, dokładał kolejne w XXI wieku, a nawet w newralgicznym okresie 2009-2011. W kasie zaczynało się jednak robić gorąco. Murray od 2000 do 2010 r. korzystał z kontrowersyjnego systemu funduszy powierniczych Employee Benefit Trusts, czyli wypłacał piłkarzom wielomilionowe kwoty w formie "pożyczek" bez podatku. Brytyjski fiskus i Sąd Najwyższy wskazały potem, że podatki powinny zostać zapłacone. Długo trwał spór w tej sprawie.

Kibice Rangers FC, 18.02.2012 r. Jeff J Mitchell Getty Images

Kręta historia Rangers FC. Od degradacji na czwarty szczebel do mocnego gracza europejskiego

W maju 2011 r. Murray poczuł presję i postanowił zakończyć tak ważny rozdział swojego życia, sprzedał klub Craigowi Whyte za jednego funta. Nowy właściciel miał "posprzątać" sytuację, ale tego nie zrobił. Wręcz przeciwnie - pobierał z wynagrodzeń podatek dochodowy (PAYE) i VAT, ale ich nie odprowadzał do urzędu skarbowego. Zamiast tego finansował z nich bieżące wydatki klubu.

14 lutego 2012 r. Rangersi weszli w stan tzw. administration, czyli postępowania restrukturyzacyjnego z zarządem komisarycznym. Whyte już nie miał kontroli. Jak się okazało, w te 9 miesięcy za jego rządów dług urósł o aż 9 milionów. Już pierwsze sankcje były ostre - odjęcie zespołowi 10 punktów w ligowej tabeli i brak licencji do europejskich pucharów na sezon 2012/13. To był dopiero początek kłopotów. W czerwcu stało się jasne, że spółka Rangers Football Club Plc upadnie. Fiskus odrzucił ugodę z wierzycielami zaproponowaną przez administratorów. Stało się jasne, że nie ma ratunku i musi dojść do realnej likwidacji.

140-lecie klubu nie było najszczęśliwsze Danny Lawson - PA Images Getty Images

Administratorzy szybko sprzedali cały majątek klubu (stadion Ibrox, centrum treningowe Murray Park, herb, nazwę i inne prawa) spółce Sevco Scotland Ltd (później nazwanej The Rangers Football Club plc) zarządzanej przez Charlesa Greena za 5,5 mln. 31 października formalnie rozpoczął się proces likwidacji. Sportowe konsekwencje z tytułu nowego początku pojawiły się jednak kilka miesięcy wcześniej. Z racji upadku starej spółki, jej rejestracje w krajowej federacji i lidze wygasły.

O tym, czy Rangersi pod nowym szyldem będą mogli wrócić do ekstraklasy, decydowali prezesi wszystkich dwunastu klubów w głosowaniu. Potrzeba było 8 głosów za. Wynik to prawdziwy nokaut - jedynie Rangers FC zagłosowało samo na siebie, a Kilmarnock się wstrzymał. Pozostałych dziesięciu sterników było przeciwko. Uznali, że nie należy nowemu tworowi rozkładać czerwonego dywanu do elity, że musi odpokutować grzechy poprzedniej spółki.

Zespół został degradowany do Third Division, a więc aż na czwarty szczebel rozgrywkowy. Wygrał zmagania na nim, a potem zwyciężył w League One. To oznaczało znalezienie się w 2014 r. na zapleczu Ekstraklasy. Nie udało się od razu uzyskać trzeciego awansu z rzędu, ale powrót do Scottish Premiership stał się faktem 12 miesięcy później, w 2016 roku.

Co ciekawe, wspomniany kilka akapitów wcześniej Whyte został w 2015 r. aresztowany i oskarżony o oszustwo przy przejęciu klubu, ale w 2017 r. został oczyszczony z tego zarzutu. Z drugiej strony sąd uznał go winnym "rażącego niedopełnienia obowiązków biznesowych", ale nie skończyło się więzieniem, lecz 15-letnim zakazem pełnienia funkcji dyrektorskiej w spółkach.

Dziś drużyna jest ważnym elementem piłkarskiej mapy Europy, jak wspomnieliśmy w leadzie tego artykułu, okazjonalnie pojawia się w Champions League, przede wszystkim jest regularnym "graczem" Ligi Europy. Teraz na drodze do tych rozgrywek stoi jej Jagiellonia Białystok.

Pierwszy gwizdek na obiekcie przy ulicy Słonecznej o godzinie 18:00.

Ibrox Stadium, 14.02.2012 r. Jeff J Mitchell Getty Images



