Koszmar Bednarka w ćwierćfinale. 8 minut i koniec. VAR wkroczył do akcji

Tomasz Chabiniak

Rewanżowe starcie ćwierćfinałowe Ligi Europy pomiędzy Nottingham Forest a FC Porto zaczęło się dla "Smoków" najgorzej jak mogło. Jan Bednarek obejrzał czerwoną kartkę w 8. minucie za ostry faul na Chrisie Woodzie. Rywale szybko wykorzystali grę w przewadze i za parę chwil wyszli na prowadzenie.

Jan Bednarek w biało-niebieskim stroju z rękami na głowie
Jan Bednarek -w kółku wejście na czerwoną kartkę; zdj. główne z meczu z Famalicao, październik 2025 r.

W 7. minucie Jan Bednarek ostro przerwał atak gospodarzy, atakując wyprostowaną nogą kolano napastnika rywali Chrisa Wooda. Wejście było ostre, noga snajpera aż lekko się wygięła. Danny Makkelie nie pokazał kartki "z boiska", ale do akcji wkroczyli arbitrzy z wozu VAR. Po weryfikacji na wideo Holender pokazał reprezentantowi Polski czerwoną kartkę.

Oczywiście mocno ucieszyły się trybuny, angielscy kibice aż krzyknęli i zaczęli machać na pożegnanie środkowemu obrońcy.

Głośna decyzja Leo Messiego. Jest komunikat z Hiszpanii. "Sfinalizował"

Jan Bednarek osłabił FC Porto. Chris Wood musiał zostać zmieniony

Szybko pojawiły się konsekwencje tego wejścia. Forest napędzone grą w przewadze trafiło na 1:0 w 12. minucie, a w 16. Wood zszedł z boiska. Zmienił go Igor Jesus.

Tak wyglądało kolano poszkodowanego tuż przed momentem opuszczenia murawy:

Skrzywdził Polaków, teraz głośno po meczu Realu. Matty Cash nie wytrzymał. Dosadny wpis

Zobacz również:

Piłkarze FC Porto, wśród nich Jan Bednarek
Liga Europy

Tragiczne wieści tuż przed meczem FC Porto. Nagły komunikat klubu

Igor Szarek
Piłkarz w niebiesko-białym stroju drużyny FC Porto z rozpostartymi ramionami wykonuje gest świętowania na murawie stadionu podczas meczu piłkarskiego.
Jan Bednarek
Danny Makkelie
Danny MakkelieAFP
Zawodnicy drużyny w biało-niebieskich strojach energicznie dyskutują z arbitrem ubranym na czarno, wyrażając niezadowolenie z decyzji podczas meczu piłkarskiego.
Jan BednarekLuis VieiraEast News
FC Porto - Nottingham Forest FC. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja