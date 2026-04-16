Koszmar Bednarka w ćwierćfinale. 8 minut i koniec. VAR wkroczył do akcji
Rewanżowe starcie ćwierćfinałowe Ligi Europy pomiędzy Nottingham Forest a FC Porto zaczęło się dla "Smoków" najgorzej jak mogło. Jan Bednarek obejrzał czerwoną kartkę w 8. minucie za ostry faul na Chrisie Woodzie. Rywale szybko wykorzystali grę w przewadze i za parę chwil wyszli na prowadzenie.
W 7. minucie Jan Bednarek ostro przerwał atak gospodarzy, atakując wyprostowaną nogą kolano napastnika rywali Chrisa Wooda. Wejście było ostre, noga snajpera aż lekko się wygięła. Danny Makkelie nie pokazał kartki "z boiska", ale do akcji wkroczyli arbitrzy z wozu VAR. Po weryfikacji na wideo Holender pokazał reprezentantowi Polski czerwoną kartkę.
Oczywiście mocno ucieszyły się trybuny, angielscy kibice aż krzyknęli i zaczęli machać na pożegnanie środkowemu obrońcy.
Jan Bednarek osłabił FC Porto. Chris Wood musiał zostać zmieniony
Szybko pojawiły się konsekwencje tego wejścia. Forest napędzone grą w przewadze trafiło na 1:0 w 12. minucie, a w 16. Wood zszedł z boiska. Zmienił go Igor Jesus.
Tak wyglądało kolano poszkodowanego tuż przed momentem opuszczenia murawy: