Koszmar Bednarka w ćwierćfinale. 8 minut i koniec. VAR wkroczył do akcji

W 7. minucie Jan Bednarek ostro przerwał atak gospodarzy, atakując wyprostowaną nogą kolano napastnika rywali Chrisa Wooda. Wejście było ostre, noga snajpera aż lekko się wygięła. Danny Makkelie nie pokazał kartki "z boiska", ale do akcji wkroczyli arbitrzy z wozu VAR. Po weryfikacji na wideo Holender pokazał reprezentantowi Polski czerwoną kartkę.

Oczywiście mocno ucieszyły się trybuny, angielscy kibice aż krzyknęli i zaczęli machać na pożegnanie środkowemu obrońcy.

Jan Bednarek osłabił FC Porto. Chris Wood musiał zostać zmieniony

Rozwiń

Szybko pojawiły się konsekwencje tego wejścia. Forest napędzone grą w przewadze trafiło na 1:0 w 12. minucie, a w 16. Wood zszedł z boiska. Zmienił go Igor Jesus.

Tak wyglądało kolano poszkodowanego tuż przed momentem opuszczenia murawy:

Rozwiń

Jan Bednarek Michael Zemanek/Shutterstock East News

Danny Makkelie AFP

Jan Bednarek Luis Vieira East News

