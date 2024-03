Postronni obserwatorzy dwumeczu Brighton - AS Roma z pewnością nie oczekiwali piłkarskich fajerwerków w rewanżowym starciu po tym jak włoski zespół pokonał angielski aż 4:0 przed tygodniem na Stadio Olimpico. Bramki wtedy strzelili Paulo Dybala, Romelu Lukaku, Gianluca Mancini i Bryan Cristante. Minusem z perspektywy polskiego kibica był fakt, że Jakub Moder pozostał na ławce rezerwowych, a Nicola Zalewski wszedł w 88. minucie.

W rewanżu było nieco inaczej - choć pomocnik zespołu Roberto De Zerbiego nie zmieścił się w wyjściowej jedenastce, to Daniele De Rossi znalazł miejsce w podstawowym składzie dla Zalewskiego. Scenariusz od początku był taki, jakiego można było się spodziewać - gospodarze szukający jak najszybszego zdobycia kilku goli posiadali piłkę (końcowo 65%), a goście w niskim pressingu oczekiwali na rozwój wydarzeń.

Brighton - AS Roma. Piłkarze Roberto de Zerbiego potrzebowali cudu

Co jednak ciekawe, to rzymianie stworzyli sobie dwie pierwsze groźne sytuacje. W 16. i 24. minucie szczęścia próbował Sardar Azmoun. Przy pierwszej okazji niewiele się pomylił, a przy drugiej trafił do siatki, uderzając piłkę przewrotką, ale jednocześnie trafił w głowę jednego z defensorów i sędzia Felix Zwayer słusznie odgwizdał faul w ataku. Gol padł jednak po drugiej stronie boiska - w 37. minucie Danny Welbeck znalazł się tuż za krawędzią pola karnego i pięknie uderzył z rotacją po długim rogu, wyprowadzając swoją drużynę na prowadzenie.