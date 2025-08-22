Kompromitacja Lecha Poznań, w sieci zawrzało. Wypominają jedno "Kolejorzowi"

Czwartkowy wieczór był bardzo udany dla kibiców Jagiellonii Białystok, która na własnym stadionie rozbiła 3:0 Dinamo Astana w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji i zrobiła znaczny krok w kierunku fazy ligowej. O prawo gry w tych rozgrywkach walczą też piłkarze Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa - oba zespoły również wygrały, ale do rewanżu przystąpią ze skromniejszą zaliczką. Stołeczna ekipa na wyjeździe pokonała szkocki Hibernian 2:1, z kolei podopieczni Marka Papszuna przed własną publicznością wygrali z bułgarską Ardą Kyrdżali.

O wiele mniej powodów do zadowolenia mają kibice Lecha Poznań. "Kolejorz" w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów poległ po dwumeczu z Crveną zvezdą, więc pozostała mu walka o Ligę Europy. Zespół z Wielkopolski trafił na mocny belgijski Genk i nie był faworytem tego spotkania, ale zapewne fani zespołu oraz dziennikarze nie spodziewali się aż takiej kompromitacji.

Goście zadali pierwszy cios w 10. minucie, kiedy to na listę strzelców wpisał się Patrik Hrosovsky. Dziewięć minut później trafieniem odpowiedział jeszcze Filip Jagiełło, ale to był szczyt możliwości gospodarzy, którzy jeszcze przed przerwą przegrywali trzema bramkami (1:4). Po zmianie stron goście podwyższyli prowadzenie po samobójczym trafieniu Michała Gurgula i do meczu na własnym stadionie przystąpią ze znaczną zaliczką.

Lech Poznań rozbity, eksperci komentują. "Kolejorz" pod ostrzałem

Porażka 1:5 sprawiła, że w sieci aż zawrzało, a dziennikarze nie szczędzili gorzkich słów na temat gry Lecha i jego postawy w defensywie. "Gra Lecha w defensywie kryminał, spóźnione reakcje, błędy w ustawieniu, koszmar w grze 1v1. Tak nie powinien grać mistrz Polski, trochę wstyd" - napisał Marek Wawrzynowski z Przeglądu Sportowego Onet.

Przecież w obronie i w budowaniu akcji od tyłu Lech nie gra meczu piłkarskiego. To jest jakiś występ komediowo-kabaretowy. I raczej niskiej jakości

Uwagę na słabą defensywę Lecha już w przerwie zwrócił Jakub Kłyszejko z TVP Sport. "Kompromitująca połowa Lecha Poznań. Gorzej w piłkę grać się chyba nie da" - stwierdził. "Obrona Lecha Poznań w dzisiejszym meczu. Belgowie powinni prowadzić po pierwszej połowie 6-7:1" - dodał w kolejnym wpisie, dołączając wymownego GIF-a.

"Tu chyba trzeba będzie oddawać za bilety... Już nie chce nic pisać o Salamonie, ale nie rozumiem tych decyzji Nielsa. W życiu nie widziałem przy Bułgarskiej czegoś takiego. Po prostu wstyd" - napisał Dawid Dobrasz z Meczyki.pl. Na to, że fani przyszli wspierać drużynę, a w zamian musieli oglądać kompromitację swoich ulubieńców, zwrócił też uwagę Przemysław Langier z Interii.

Kibice Lecha na stadionie. Przyszli na mecz bez większej stawki, pewnie bez większych oczekiwań, a i tak otrzymują upokorzenie

Lech Poznań rewanżowy mecz w Belgii rozegra w czwartek 28 sierpnia. Jeśli "Kolejorzowi" nie uda się odrobić strat, jesienią i tak zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji.

