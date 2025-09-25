Kolejny popis Skorupskiego, kapitalna interwencja w Lidze Europy. To nie wystarczyło, zadecydował jeden strzał
Już w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Europy mieliśmy do czynienia z "polskim" starciem. Aston Villa Matty'ego Casha podejmowała u siebie Bolognę, bramki której strzegł Łukasz Skorupski. Obaj reprezentanci Polski rozpoczęli mecz w wyjściowym składzie. Od początku świetnie dysponowany był Skorupski, a podsumowaniem jego udanego występu był obroniony rzut karny w 68. minucie spotkania. Zwycięsko z tego starcia wyszedł jednak angielski zespół, a o wszystkim zadecydował jeden strzał, przy którym Skorupski był bezradny.
W ostatnich tygodniach Matty Cash fenomenalnie spisywał się w ofensywie. Podczas wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski strzelił widowiskowe bramki dla "biało-czerwonych" w szalenie istotnych spotkaniach eliminacji do mistrzostw świata z Holandią oraz Finlandią. Po powrocie do Anglii prawy defensor również nie próżnował. Cash błysnął w ostatni weekend, popisując się znakomitym strzałem z dystansu w zremisowanym 1:1 meczu Premier League z Sunderlandem.
Aston Villa w lidze jednak przeważnie zawodzi. Po rozegraniu pięciu spotkań zespół reprezentanta Polski ma na koncie zaledwie trzy punkty, przez co plasuje się dopiero na 18. lokacie w tabeli. Słaby start sezonu utratą posady przypłacił Monchi - dotychczasowy dyrektor ds. piłki zawodowej. Klub z Birmingham odpadł już z Carabao Cup, ulegając po serii rzutów karnych Brentfordowi. Decydującą o porażce "jedenastce" zmarnował Cash.
Od początku sezonu podstawowym golkiperem Bologni pozostaje Łukasz Skorupski. Pierwszy bramkarz reprezentacji Polski wystąpił we wszystkich czterech meczach Serie A. Włoski klub w lidze spisuje się nieznacznie lepiej od swojego czwartkowego przeciwnika - w czterech meczach zgromadził sześć punktów, co przekłada się na 11. miejsce w tabeli.
Aston Villa i Bologna w poprzednim sezonie występowały w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Zdecydowanie lepsze wspomnienia z tego okresu mają Anglicy, którzy zasadniczą fazę Champions League zakończyli na ósmej pozycji, co dało im automatyczny awans do 1/8 finału. Tam bez problemów wyeliminowali Club Brugge, a odpadli dopiero w ćwierćfinale po zaciętym dwumeczu z późniejszym triumfatorem Ligi Mistrzów PSG. Włosi natomiast tamtą edycję najważniejszych europejskich rozgrywek zakończyli na 28. lokacie.
Skorupski zapracowany od pierwszej minuty. W jednej sytuacji nie mógł uratować drużyny
Od pierwszych minut Skorupski miał dużo pracy. Polak musiał interweniować już w 7. minucie, lecz udało mu się powstrzymać szarżę Evanna Guessanda. W 14. minucie reprezentant Polski był już bez szans. Po niedokładnym wybiciu piłki z własnego pola karnego, ta trafiła pod nogi Johna McGinna. Reprezentant Szkocji opanował futbolówkę i zdecydował się na płaski strzał, tuż przy prawym słupku bramki Bologni. Skorupski wyraźnie zasłonięty przez innych zawodników nie interweniował, a po chwili musiał wyciągać piłkę z siatki.
Poza tą jedną sytuacją Skorupski w pierwszej połowie był zdecydowanie najjaśniejszą postacią Bologni. Polak aż trzykrotnie w świetnym stylu powstrzymywał szarżującego na bramkę Włochów Donyella Malena. Po jednym ze starć z Holendrem Polak lekko ucierpiał, lecz nie było to nic, co uniemożliwiłoby mu dalszą grę.
W późniejszych fragmentach pierwszej połowy Włosi nieco odważniej ruszyli w kierunku bramki Aston Villi. W 42. minucie Cash nie potrafił poradzić sobie z mijającym go Nicolo Cambiaghim. 24-letni Włoch już przyjmując futbolówkę przetoczył ją pomiędzy nogami reprezentanta Polski, a ten musiał ratować się przewinieniem. Sędzia w tym wypadku nie miał litości i pokazał Cashowi żółty kartonik.
Skorupski najlepszym zawodnikiem Bologni. Reprezentant Polski z obronionym rzutem karnym
W 56. minucie Cash zdecydował się na ofensywny wypad na połowę przeciwnika. Po wymianie podań z jednym z partnerów reprezentant Polski dośrodkował w pole karne, lecz Emiliano Buendia nie był w stanie sięgnąć zagranej piłki.
Dziesięć minut później Ollie Watkins wpadł w pole karne i momentalnie został powalony przez Martina Vitika. Prowadzący to spotkanie Jesus Gil Manzano nie mógł mieć wątpliwości i podyktował rzut karny. Do piłki podszedł sam poszkodowany, który jednak w decydującym momencie zawiódł. Strzelił wprost w środek bramki, a Skorupski wybronił ten strzał nogą.
Tuż po paradzie Skorupskiego Bologna mogła wyrównać wynik spotkania. Po dośrodkowaniu z prawego skrzydła głową strzelał Santiago Castro. Napastnik gospodarzy z bliska jednak strzelił zaledwie w poprzeczkę. Ataków z obu stron było jeszcze więcej, lecz wynik spotkania nie uległ już zmianie. Aston Villa na start nowej edycji Ligi Europy pokonuje u siebie 1:0 Bolognę.