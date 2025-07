Kazachom puściły nerwy, skandal w Aktobe. Piłkarz Legii zaatakowany, wszystko się nagrało

Legia Warszawa wygrała rewanżowe spotkanie z Aktobe 1:0, pieczętując tym samym awans do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Europy. Tuż po końcowym gwizdku sędziego doszło jednak do skandalicznej sceny. Piotr Kamieniecki z redakcji TVP Sport przekazał, że zaatakowany przez kibiców gospodarzy został napastnik "Wojskowych" - Jean-Pierre Nsame. Portal "Legioniści" opublikował nagranie z wybryku Kazachów.