Katastrofa Lecha w Poznaniu, ale co tu zrobił Mrozek. Klasa [WIDEO]

Piłkarze Lecha Poznań - jako mistrzowie Polski z sezonu 2024/2025 - swoją przygodę z eliminacjami europejskich pucharów rozpoczęli walcząc o Ligę Mistrzów. Niedawna porażka w dwumeczu z serbską Crveną Zvezdą sprawiła jednak, że klub z Bułgarskiej "spadł" o szczebel kwalifikacyjny niżej.

W fazie play-off el. Ligi Europy "Kolejorz" trafił na zespół KRC Genk i... niestety po pierwszym starciu z nim piłkarze Nielsa Frederiksena wyraźnie oddalili się od upragnionego awansu.

W czwartek "Niebiesko-Biali" zatriumfowali bowiem nad gospodarzami w Poznaniu aż 5:1 - kanonadę rozpoczął już w 10. minucie Patrik Hrosovsky, a zakończył ją w minucie 48. Michał Gurgul przez... swoją bramkę samobójczą. Były jednak i momenty dające Lechowi promyk nadziei.

Mrozek z fantastycznym refleksem przy rzucie karnym. Bramkarz Lecha zatrzymał dwa uderzenia rywala

Jednym z nich był oczywiście gol Filipa Jagiełły z 19. minuty, ale też i sytuacja z minuty 38., kiedy to Bartosz Mrozek nie tylko wybronił uderzenie Hyeon-Gyu Oha z wapna, ale też i... dobitkę Koreańczyka:

Oh mimo wszystko wkrótce potem tak czy inaczej wpisał się na listę strzelców, ale w tamtym fragmencie Mrozek bez dwóch zdań błysnął. Teraz przed golkiperem i jego kompanami z drużyny będzie stać skrajnie trudny, choć dalej nie niemożliwe do wykonania, zadanie.

Skomplikowana sytuacja Lecha Poznań. Kiedy kluczowy rewanż z Genk?

Rewanżowa potyczka Lecha z Genk odbędzie się w Belgii 28 sierpnia o godz. 20.00. W przypadku porażki w dwumeczu "Kolejorz" tak czy inaczej ma zagwarantowany udział w fazie ligowej Ligi Konferencji.

