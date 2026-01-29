Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kapitalny mecz Jana Ziółkowskiego. Polak bohaterem Romy. Gol na wagę awansu

Bartłomiej Wrzesiński

Ogromne trudności w ostatnim meczu fazy ligowej Ligi Europy miała AS Roma. Grająca przez większość spotkania w dziesiątkę włoska drużyna straciła gola po fatalnej serii błędów. Gdy już wydawało się, że Panathinaikos wygra, a Roma wypadnie z najlepszej ósemki, do akcji wkroczył Jan Ziółkowski. Reprezentant Polski kapitalnym uderzeniem głową dał Romie remis oraz awans do 1/8 finału rozgrywek. Dla 20-latka był to pierwszy gol w barwach rzymskiego klubu.

Grupa piłkarzy walczy o piłkę podczas dynamicznej akcji meczowej, jeden z zawodników w białym stroju unosi się w powietrzu, koncentrując się na opanowaniu piłki, kilku innych graczy uważnie obserwuje sytuację.
Jan ZiółkowskiPetros Giannakouris/Associated Press/East NewsEast News

Przed ostatnią serią spotkań Ligi Europy AS Roma wciąż pozostawała w walce o awans do najlepszej ósemki fazy ligowej. Taki rezultat oznaczałby, że Włosi nie musieliby grać w barażach i z automatu awansowaliby do 1/8 finału. Zajmujący przed tym meczem szóste miejsce zespół z Rzymu mierzył się na wyjeździe z Panathinaikosem, który praktycznie mógł być pewny miejsca w TOP24, a co za tym idzie, dalszej gry w europejskich pucharach.

Co istotne dla polskich kibiców, po raz kolejny od pierwszej minuty mecz rozpoczął Jan Ziółkowski. Środkowy defensor zagrał tydzień temu w wygranym starciu z VfB Stuttgart, a i w potyczce w greckiej stolicy otrzymał możliwość kolejnego występu w europejskich pucharach.

Poza kadrą Panathinaikosu znalazł się z kolei Karol Świderski. Napastnik reprezentacji Polski w tej edycji Ligi Europy strzelił już cztery gole. W potyczce z przedstawicielem włoskiej Serie A nie mógł jednak zagrać ze względu na nadmiar żółtych kartek.

    Dramat Romy w Atenach. 1/8 finału uciekała z rąk. Wtedy do akcji wkroczył Jan Ziółkowski

    Rzymianie zaatakowali od początku, a już w 11. minucie okazję do strzelenia gola miał Ziółkowski. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego futbolówka przeleciała tuż obok Polaka. 20-latek nie zdołał jednak złożyć się do strzału, przez co dogodna okazja do strzelenia gola przeszła mu obok nosa.

    Prawdziwe problemy zaczęły się dla AS Romy chwilę później. W 13. minucie po dalekim wybiciu piłki przez bramkarza gospodarzy fatalny błąd w ustawieniu popełnił Gianluca Mancini. Środkowy defensor starając się uratować sytuację powalił na murawę przeciwnika, który wychodził na sytuację sam na sam z golkiperem.

    Prowadzący to spotkanie Hiszpan Juan Martinez Munuera początkowo pokazał Włochowi żółty kartonik. Szybko jednak został wezwany do monitora, a po skorzystaniu z wideoweryfiacji nie miał już żadnych wątpliwości - anulował wcześniejszą karę i wyrzucił Manciniego z boiska.

    Przez ponad 75 minut Roma z Ziółkowskim w składzie musiała radzić sobie grając w dziesiątkę. Ateńczycy w pierwszej połowie mieli kilka okazji do tego, by wyjść na prowadzenie. Najgroźniej chyba było w 37. minucie, gdy po uderzeniu Georgiosa Katrisa futbolówka odbiła się od poprzeczki.

    Z czasem impet Greków opadł, jednak w 58. minucie uśmiechnęło się do nich szczęście. Festiwal błędów defensorów Romy z zimną krwią wykorzystał Vicente Taborda. Niefortunnym zagraniem w stronę własnej bramki popisał się Niccolo Pisilli. Zaskoczony takim zagraniem partnera z zespołu Daniele Ghilardi przedłużył jego podanie głową, co bezlitośnie wykorzystał Taborda.

    Sytuacja Romy od tego momentu zmieniła się diametralnie. Utrata gola w Atenach, a także zdecydowane prowadzenie Bologni w starciu z Maccabi Tel Awiw sprawiły, że podopieczni Gian Piero Gasperiniego spadli na dziewiąte miejsce w tabeli. Taki stan nie utrzymał się do końca, a walny udział miał w tym reprezentant Polski.

    W 80. minucie z prawej strony boiska kolejne z dośrodkowań posłał jeden z pomocników gości. W polu karnym dość nieoczekiwanie odnalazł się Jan Ziółkowski. Dograną piłkę niefortunnie podbił Katris, a Ziółkowski wyprzedził Iasona Skarlatidisa i kapitalnym uderzeniem głową uratował Romie bytność w najlepszej ósemce fazy ligowej Ligi Europy.

    Liga Europy
    8 kolejka
    29.01.2026
    21:00
    Zakończony
    Vicente Taborda
    58'
    Jan Ziółkowski
    80'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Panathinaikos Ateny
    AS Roma
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    Panathinaikos Ateny
    1 - 1
    AS Roma
    Posiadanie piłki
    64%
    36%
    Strzały
    11
    12
    Strzały celne
    1
    5
    Strzały niecelne
    7
    4
    Strzały zablokowane
    3
    3
    Ataki
    118
    72

    Piłkarz w białym stroju celebruje gola na tle trybun wypełnionych kibicami, w tle widoczne zielone flagi i transparenty klubowe.
    Jan Ziółkowski swoim trafieniem uratował Romie awans do 1/8 finału Ligi EuropyAris MessinisAFP
    Dwóch piłkarzy w białych strojach z zielonymi akcentami stoi na murawie stadionu, jeden z nich ma widoczny numer 24, drugi 61, a w tle rozmyta publiczność.
    Jan ZiółkowskiMatteo Ciambelli/DeFodi ImagesNewspix.pl
    Młody mężczyzna w sportowej bluzie i zielonej kamizelce z logo Toyota uśmiecha się i pokazuje kciuk w górę. W tle widać rozmazany stadion z kibicami oraz innych zawodników w strojach sportowych.
    Jan ZiółkowskiGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
    Galatasaray HDI - Halkbank Ankara. Skrót meczuPolsat SportPolsat Sport

