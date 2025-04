W ćwierćfinale Ligi Europy Manchester United mierzył się z Olympique Lyon. Pierwszy mecz we Francji zakończył się wynikiem 2:2, więc w rewanżu "Czerwone Diabły" teoretycznie były faworytem z atutem własnego boiska. Ostatecznie doszło do dogrywki, w której padło więcej goli niż w całym spotkaniu na Old Trafford, bo aż pięć. Trzy z nich zostało zdobytych w siedmiu ostatnich minutach.