W wielkim finale Ligi Europy naprzeciw siebie stanęły jedenastki Romy i Sevilli. Z tej potyczki zwycięsko wyszedł zespół hiszpański, choć do sięgnięcia po triumf potrzebował on rzutów karnych. Po końcowym gwizdku niezadowolenia z pracy sędziów nie krył Jose Mourinho. Portugalczyk został przyłapany przez kamery na tym, jak atakuje werbalnie arbitra głównego Anthony'ego Taylora, a co więcej miał on też wyżyć się w podobny sposób na Roberto Rosettim, przewodniczącym komisji sędziowskiej UEFA.