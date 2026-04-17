FC Porto, w którym aktualnie występując Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski jest na dobrej drodze, by zdobyć mistrzostwo Portugalii. "Smoki" w tabeli tamtejszej ekstraklasy zajmują pozycję lidera, zachowując pięć punktów przewagi nad drugim Sportingiem.

W ostatni czwartek Porto przystępowało do ostatecznej walki, której celem był awans do półfinału Ligi Europy. Pierwsze starcie z Nottingham Forest rozegrane na własnym terenie zakończyło się remisem 1:1. Rewanż rozegrany na angielskiej ziemi w wyjściowym składzie gości rozpoczął Bednarek. Kiwior, jak to często bywało w europejskich pucharach, znalazł się na ławce rezerwowych kosztem rutynowanego Thiago Silvy. Poza kadrą meczową znalazł się z kolei Pietuszewski, którego klub nie zgłosił do rozgrywek Ligi Europy.

Czwartkowy wieczór szybko zamienił się w koszmar Portugalczyków. Niestety, pierwsze skrzypce zagrał w tym Bednarek. Reprezentant Polski już w pierwszych minutach popełnił błąd, o którym momentalnie zrobiło się bardzo głośno.

Czerwona kartka Jana Bednarka. Trener Porto przemówił tuż po ostatnim gwizdku

Już w 6. minucie spotkania Bednarek bardzo ostro sfaulował Chrisa Wooda. Arbiter pierwotnie ukarał Polaka żółtym kartonikiem, jednak sytuacja szybko się zmieniła po tym, jak Danny Makkelie podbiegł do monitora umiejscowionego poza boiskiem. Powtórki telewizyjne nie nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Reprezentant Polski opuścił boisko już w 8. minucie. W wyniku tego brutalnego wejścia Wood niedługo później został zmieniony.

Rozwiń

Grający w osłabieniu Portugalczycy bardzo szybko stracili gola. Już w 12. minucie Morgan Gibbs-White oddał strzał z dystansu, z którym nie był w stanie sobie poradzić golkiper Porto. Diogo Costę zaskoczył niespodziewany rykoszet, Portugalczyk nie zdołał sięgnąć futbolówki odbitej przez Pablo Rosario.

Był to jedyny gol, który dał Nottingham Forest awans do najlepszej czwórki Ligi Europy. Nie da się ukryć, że fatalne zachowanie Bednarka bardzo pomogło Anglikom w osiągnięciu swojego celu. Trener PortoFrancesco Farioli w rozmowie z Polsatem Sport nie obwinia reprezentanta Polski, jasno wskazując, że takie są skutki agresywnej gry.

- Nie widziałem jeszcze tej sytuacji, ale musimy to zaakceptować. Czasami gdy grasz agresywnie o kartce decyduje kilka centymetrów w górę lub w dół. W tym przypadku była to niestety czerwona kartka - powiedział włoski szkoleniowiec.

Farioli nie ukrywał, że Porto w jego uznaniu zasługiwało w tym dwumeczu na zdecydowanie więcej. Włoch wskazał na dużą ilość niewykorzystanych sytuacji, które w jego odczuciu powinny "zabić" to starcie. - Nie jestem zły, tylko rozczarowany, bo oczywiście wszyscy jesteśmy ciekawi, jak ten mecz mógłby się skończyć gdybyśmy grali 11 na 11. W pierwszym spotkaniu zagraliśmy fantastycznie, ale niestety nie wykorzystaliśmy 5-6 sytuacji, które mieliśmy. Dzisiaj znów mieliśmy kolejną możliwość, żeby "zabić" ten dwumecz. Nie wykorzystaliśmy jej, a parę minut później dostaliśmy czerwoną kartkę - opisał Farioli.

Rozmawiający z trenerem Porto Bożydar Iwanow poruszył temat braku zgłoszenia do rozgrywek Oskara Pietuszewskiego. Włoch nie po raz pierwszy chwalił młodego Polaka, starając się jednocześnie nieco tonować nastroje wokół niego.

- Oskar to młody piłkarz, jego życie w trzy miesiące zmieniło się kompletnie. Spisuje się dobrze, pracujemy z waszą reprezentacją, by szlifować ten wielki talent. W tej chwili my wszyscy mamy wielką odpowiedzialność, zarówno ja jako trener i wy jako media, by wszystko przebiegało spokojnie, jak to tylko możliwe - zakończył Farioli.

Jan Bednarek

Jan Bednarek i Jakub Kiwior - pewniacy do reprezentacji Polski

Oskar Pietuszewski

