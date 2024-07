Jak to nie wpadło? Spektakularne pudło piłkarza Wisły w walce o puchary. WIDEO

Wisła Kraków ma za sobą słodko-gorzki sezon 2023/2024. Z jednej strony ekipa z Reymonta bowiem po raz kolejny nie zdołała powrócić do PKO BP Ekstraklasy, zajmują w Fortuna 1 Lidze zaledwie 10. lokatę - z drugiej zaś strony "Biała Gwiazda" sięgnęła po Puchar Polski , a to oznaczało jedno - szansę na powalczenie o europejskie puchary.

To wyzwanie rozpoczęło się dla drużyny z "Grodu Kraka" dokładnie 11 lipca, kiedy to podopieczni Kazimierza Moskala w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy stanęli do potyczki z kosowskim KF Llapi. Emocji nie zabrakło już od pierwszych chwil trwania starcia.