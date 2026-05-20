Jak jeden człowiek zmienił finalistę Ligi Europy. Polak ma wielkie szczęście

Przed nami finał Ligi Europy, który będzie takim klasycznym starciem "kopciuszka" z gigantem. Niemiecki SC Freiburg jest średniakiem Bundesligi z budżetem na poziomie 180 milionów euro. Aston Villa ma dwa razy więcej. Przy Freiburgu Anglicy są potęgą nie tylko finansową. Sportowo i osiągnięciami też biją Niemców na głowę.

Niemcy dopiero zaczynają, Anglicy mają tego człowieka

- Freiburg dopiero zaczyna pisać swoją historię. Dla nich to pierwszy finał europejskich pucharów w historii - zwraca nam uwagę Dariusz Dudek, były piłkarz, trener, brat Jerzego Dudka, który 21 lat temu grał swój wielki finał w Stambule. Różnica była taka, że Jerzy grał o Ligę Mistrzów i stadion był inny, bo wtedy był to obiekt Ataturka, a teraz Aston Villa zagra z Freiburgiem na Besiktasie. I to właśnie Anglicy są faworytem. - Choć Niemców bym nie skreślał - mówi Dudek.

- Za Aston Villą przemawiają pieniądze i historia, bo ten klub już ma w gablocie Puchar Europy i Superpuchar. Jasne, to było wiele lat temu, ale to wraca za sprawą jednego człowieka. Pamiętam Unaia Emerego jeszcze z Valencii, już wtedy byłem pod wielkim wrażaniem jego pracy. Z Valencią trzy razy zajmował trzecie miejsce w lidze zdominowanej przez Real i Barcelonę. Budował tamtą drużynę krok po kroku. Teraz to samo robi z Aston Villą - ocenia nasz rozmówca.

Polak walczy o Puchar Ligi Europy

- Patrząc na grę Aston Villi widać rękę Emerego - przekonuje Dudek. - Jak prowadził Valencię, to ta drużyna była zdyscyplinowana i poukładana. Aston Villa jest taka sama. Emery pracuje tam już cztery lata, w tym czasie zdołał mocno rozwinąć zespół. Z przeciętnej drużyny Premier League zrobił drużynę walczącą o te największe cele. I chyba trzeba jeszcze dodać, że Emery już cztery razy wygrywał Ligę Europy. Trzy razy z Sevillą, raz z Villareal.

Wygrane, o których wspomina Dudek, każą nam nazwać Emerego specjalistą. I to jest dobra wiadomość dla polskich kibiców, bo przecież mamy w Aston Villi naszego jedynka w europejskich pucharach Matty'ego Casha. Jak nie on, to żaden inny polski zawodnik nie zdobędzie w tym sezonie pucharu w europejskich rozgrywkach. - Tego mu życzę. Lubię tego piłkarza, bo ma charakter, bo pracuje na dużej intensywności. To jeden z najbardziej dynamicznych obrońców w Premier League.

Takie słowa na temat Matty'ego Casha tuż przed finałem

- Cash może bardzo pomóc swojej drużynie w zdobyciu pucharu. Ma dobry timing przy tych swoich ofensywnych wejściach, potrafi dośrodkować w punkt, do tego dochodzi atut w postaci dobrego strzału. To taki nowoczesny obrońca, który biega od jednego pola karnego do drugiego. Freiburg musi na niego uważać. A już tak na marginesie, to jestem zdania, że Cash może jeszcze dać więcej naszej reprezentacji. Jak trener Jan Urban wyciągnie z niego sto procent, to dopiero wtedy poznamy jego wartość i już nie będziemy sobie wyobrażali kadry bez niego - wyrokuje Dudek.

Jednak Cash i Aston Villa absolutnie nie powinni szykować się na spacerek. - Kiedy wszyscy wokół powtarzają, że są faworytem, że na pewno wygrają, to muszą być szczególnie wyczuleni. Freiburg ma 122 lata i pierwszy raz gra o taką stawkę, więc tam zrobią wszystko, by przejść do historii. Zresztą drużyna, która wyeliminowała Genk, Celtę Vigo i Sporting Braga nie może być słaba. Freiburg dobrze pracuje bez piłki, w defensywie gra kompaktowo, a na dokładkę jest groźny przy stałych fragmentach gry. Finał zapowiada się ciekawie - kończy Dudek.

Unai Emery i Matty Cash JUSTIN TALLIS / AFP / DENNIS BRESSER / ORANGE PICTURES / DPPI VIA AFP AFP

