Jagiellonia poznała rywala w walce o Ligę Europy. To piłkarski gigant

W kolejnej rundzie kwalifikacji podopieczni Adriana Siemieńca nie zdołali postawić się norweskiemu FK Bodoe/ Glimt i w dwumeczu ulegli przeciwnikom 1:5. Tym samym niejako "spadli" do eliminacji europejskich rozgrywek niższego szczebla - czyli Ligi Europy .

Tutaj "Żółto-Czerwoni" musieli chwilę poczekać na poznanie kolejnych oponentów - a mieli być to tak czy inaczej przedstawiciele futbolowego giganta, bowiem rywala dla "Jagi" miały wyłonić starcia miedzy Ajaksem Amsterdam i Panathinaikosem AO.

W pierwszym spotkaniu między "Godenzonen" a "Koniczynkami" lepsza okazała się - minimalnie, bo przy wyniku 1:0 - ekipa z Holandii. W rozegranym 15 sierpnia rewanżu zaś po 90 minutach było 1:0... dla zespołu z Grecji, a to oznaczało dodatkowe emocje.

Dogrywka nie przyniosła tu rozstrzygnięcia, więc trzeba było przejść do rzutów karnych, a te były absolutną wojną nerwów - potrzeba było aż... 17 serii by okazało się, że z awansu mogą cieszyć się zawodnicy Ajaksu. Co ciekawe "jedenastkę" wykorzystał między innymi... Bartłomiej Drągowski, czyli bramkarz Panathinaikosu i reprezentant Polski.