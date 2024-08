Jagiellonia jeszcze walczy w Europie. Potęgi na drodze polskiego klubu

Sytuacja przed rewanżem prezentuje się tak, że Bodo ma jednobramkową zaliczkę. Nie jest to coś, czego nie można przeskoczyć, to nie koniec świata. Jutro mamy możliwość zwycięstwa więcej niż jednym golem i odwrócenia losów spotkania. Oczywiście, że w to wierzymy. Chcemy grać naszą piłkę. W poprzednim starciu zabrakło nam kilku detali, w których zazwyczaj jesteśmy dobrzy. Liczę na to, że jutro będziemy nieco bardziej dokładni i staranni w tych aspektach

~ przekazał dla oficjalnej strony klubowej Kris Hansen.