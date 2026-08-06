Jagiellonia Białystok - Glasgow Rangers w el. Ligi Europy. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Jagiellonia Białystok zagra dzisiaj z Glasgow Rangers w ramach III rundy eliminacji Ligi Europy. Dla obu zespołów będzie to pierwsze spotkanie w tegorocznych kwalifikacjach. O której godzinie gra Jagiellonia w eliminacjach Ligi Europy? Gdzie obejrzeć w TV mecz Jagiellonia Białystok - Glasgow Rangers? Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Piłkarze Jagiellonii Białystok w żółto-czerwonych strojach celebrują bramkę w meczu z Glasgow Rangers.
Jagiellonia Białystok w III rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z Glasgow RangersMichal KoscNewspix.pl

Mecz Jagiellonia Białystok - Glasgow Rangers w ramach III rundy eliminacji Ligi Europy zostanie rozegrany dzisiaj 6 sierpnia o godzinie 18:00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Transmisję na żywo tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Super Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Jagiellonia rusza do walki o Ligę Europy. Pierwszym rywalem Rangersi

Jagiellonia Białystok ma za sobą już dwa spotkania w ramach PKO BP Ekstraklasy. W pierwszym pokonała 1:0 Koronę Kielce, a w drugim 2:1 Motor Lublin. Teraz czas na pierwszy występ w Europie. "Jaga" zaczyna swoją walkę o europejskie puchary od III rundy eliminacji Ligi Europy, a jej rywalem będzie Glasgow Rangers.

Rangersi w poprzednim sezonie szkockiej Premiership zajęli trzecie miejsce, co dało im prawo do gry w eliminacjach Ligi Europy, które również zaczynają od III rundy. Piłkarze Dereka McInnesa mają za sobą jak na razie jedno spotkanie ligowe, w którym zremisowali 1:1 z Dundee United.

To będzie pierwsze w historii spotkanie obu tych zespołów. Faworytami zdają się goście, ale jeśli Jagiellonia chce awansować do kolejnego etapu, powinna wykorzystać atut własnego boiska i wypracować dobry wynik przed rewanżem. Ostatnie sezony w Lidze Konferencji pokazały, że "Jaga" jest zdolna do sprawiania niespodzianek, na co dziś można liczyć.

Jagiellonia Białystok - Glasgow Rangers. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Jagiellonia Białystok - Glasgow Rangers w ramach III rundy eliminacji Ligi Europy zostanie rozegrany dzisiaj 6 sierpnia o godzinie 18:00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Super Polsatu, Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1, a także za pośrednictwem streamu online w platformie Polsat Box Go.

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