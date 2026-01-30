"Imponujący Cash". Kolejne zachwyty nad reprezentantem Polski, błysnął w krytycznej chwili

Po tym, jak w ostatnią środę domknięta została faza ligowa Ligi Mistrzów, w czwartkowy wieczór postawiono również kropkę nad "i" jeśli mowa o zmaganiach Ligi Europy na analogicznym etapie.

Trzeba przy tym przyznać, że sympatycy futbolu na nudę nie mogli tu narzekać - doszło bowiem do co najmniej kilku naprawdę zaciętych i obfitujących w gole spotkań, choćby (odbywającego się niestety w cieniu wielkiej tragedii) starcia między Olympique Lyon a PAOK-iem Saloniki (4:2). Mocno dramatyczny przebieg miało też starcie Aston Villi z Red Bullem Salzburg.

Aston Villa - Red Bull Salzburg. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Aston Villa odwróciła losy spotkania w Lidze Europy. Zachwyty nad Mattym Cashem

"The Villains" byli już co prawda pewni bezpośredniego awansu do 1/8 finału LE, ale wciąż walczyli o swoisty prestiż i zajęcie jak najwyższej pozycji w klasyfikacji. Red Bull, dla odmiany, miał nóż na gardle - tylko wygrana dużą różnicą goli mogła sprawić, by austriacki klub miał prawo myśleć w ogóle o fazie play-off.

"Byki" pierwotnie skutecznie realizowały swój plan - i po niespełna 50 minutach gry prowadziły 2:0, ale potem nastąpił znaczący zwrot i ekipa z Birmingham ostatecznie zatriumfowała 3:2, a swój znaczący udział miał w tym Matty Cash, który zameldował się na murawie na początku drugiej połowy.

"Reprezentant Polski stanowił zagrożenie w ataku, asystując przy strzale głową Mingsa, a także posyłając kilka pięknych podań w poprzek boiska. Cash również sam omal nie strzelił gola pod koniec, wymuszając niefortunną interwencję [bramkarza] przy bliższym słupku" - opisał Charlie Haffenden z portalu "Birmingham World". Autor docenił też grę obronną piłkarza i wystawił mu jedną z najwyższych not - ósemkę.

Nieco niżej - bo na siódemkę - ocenił grę Casha John Townley z "Birmingham Live". Niemniej również i tu spłynęły słowa pochwały dla futbolisty. "Prawy obrońca pomógł Villi poprawić grę w drugiej połowie. Nadal imponuje w tym sezonie" - padło.

Warto też nadmienić, że Cash otrzymał wysokie noty również od czytelników portalu BBC Sport, znajdując się tuż za swoistym podium graczy ze średnią 7,38. Wyprzedzili go jedynie Elliot, Rogers oraz Jimoh-Aloba, który z wynikiem 7,96 dostał tytuł zawodnika meczu.

Aston Villa niebawem wróci do zmagań w Premier League

Po swoim czwartkowym popisie reprezentant "Biało-Czerwonych" oraz jego klubowi koledzy powrócą niebawem do rozgrywek Premier League - i 1 lutego zagrają z Brentford. "The Villains" na ten moment zajmują trzecią pozycję w tabeli, tracąc do liderów z Arsenalu zaledwie cztery "oczka".

Matty Cash PAWEL SKRABA / SUPER EXPRESS East News

Matty Cash Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Matty Cash Marcin Golba AFP