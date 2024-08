Holendrzy informują o "polskich chuliganach". To jest "obszar zagrożenia"

Co takie sformułowanie oznacza? Otóż władze miejsce podały, że każda osoba tam przebywająca może zostać prewencyjnie przeszukana. Taką decyzję podjęto po zamieszkach pomiędzy kibicami klubu piłkarskiego Jagiellonia Białystok a policją na placu Dam w czwartkowe popołudnie.

Według "De Telegraaf" doszło na nim do konfrontacji policji z około 200-osobową grupą fanów drużyny gości . Kibice nosili kominiarki, używali gazu pieprzowego i rzucali krzesłami. Rzecznik policji powiedział, że po rozmieszczeniu jednostki mobilnej przywrócono spokój.

W starciu z polskimi fanami rannych miało zostać trzech policjantów, którzy trafili do szpitala. Na razie nie wiadomo, jak poważne są ich obrażenia.

Kibice Jagiellonii zgromadzili się na placu Dam, aby stamtąd przejść na stadion, gdzie zaplanowano się mecz. Towarzyszy im specjalny zespół policji. W grupie fanów miało jednak dojść do bójki, a potem co zwrócili się przeciwko policji.

Jeden kibic Jagiellonii został zatrzymany z powodu koszulki

"Jeśli dostrzeżemy ludzi, którzy to zrobili, nie zawahamy się ich aresztować" - dodał.

Jeden z dwójki zatrzymanych miał na sobie koszulkę z napisem ACAB, co po angielsku oznacza mniej więcej: wszyscy gliniarze to dranie. Hasło to jest odbierane jako obraźliwe dla urzędnika pełniącego służbę. Przy mężczyźnie znaleziono także fajerwerki.