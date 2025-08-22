Hajto nie wytrzymał na wizji. "Muszę to powiedzieć". Wypunktował bezlitośnie

"Lech Poznań się skompromitował. Nie chcę nawet słuchać o tym, że sytuacja kadrowa była taka, że na prawą obronę rozpatrywany był bezatutowy Bryan Fiabema, a ostatecznie zagrał Alex Douglas, który na stadion dotarł prosto z pokoju rehabilitacyjnego. Zresztą zagrał i tak tylko połowę meczu. Kontuzje są naturalne w piłce, dziś się posypał Lech, innym razem posypie się ktoś inny" - pisze Przemysław Langier z Interii Sport.

I trudno nie zgodzić się z jego opinią. W spotkaniu z Genk przy ul. Bułgarskiej gospodarze nie przypominali samych siebie. A już na pewno drużyny, która miała aspirację na grę w Lidze Mistrzów. Wszystko wskazuje na to, że mistrzowie Polski znów będą musieli zadowolić się najmniej prestiżowym z europejskich pucharów.

Hajto zobaczył, co zrobił Lech. Rekcja nie mogła być inna

Przed rewanżem, który odbędzie się w przyszły czwartek, zespół Nielsa Frederiksena jest w arcytrudnej sytuacji. Trudno spodziewać się, że Lech na wyjeździe będzie w stanie odmienić losy dwumeczu, którego stawką jest udział w głównej fazie Ligi Europy.

Niestety porażka ta pokazuje, że zespoły z ligi belgijskiej wciąż często nie są w zasięgu ekip z Ekstraklasy. - Przyjeżdża taki solidny średniak z Belgii i leje nam Lecha 5:1, mistrza Polski - mówił Tomasz Hajto na antenie Polsatu Sport.

- To jest przerażające, że dzisiaj liga belgijska nam odjechała. My mamy z nimi regularne problemy, już nie mówię o lidze holenderskiej, która też nam pokazała, jak wygląda piłka. Naprawdę musimy się rozwijać i szkolić młodych trenerów w Polsce, którzy pracują z młodymi piłkarzami, bo jeden Ziółkowski (obrońca Legii - red.) to jest za mało - dodał.

Były reprezentant Polski powiedział, w jaki sposób jego zdaniem powinno "produkować się" polskie talenty. - My powinniśmy mieć w każdym zespole 2-3 Polaków po naście lat... ale muszę to powiedzieć. Jest jedna ważna rzecz. My piłkarzy w wieku 14 lat uczymy taktyki, a zapominamy o intensywności treningu i umiejętnościach. I potem chłopak ma 19 lat i nie jest w stanie 90 minut biegać. A to jest klucz do tego, żeby wypełnić jakąś taktykę. Tego zawsze zdążysz się nauczyć, a przyjęcia, podania, prowadzenia dalszą nogą, wybicia piłki z linii bramkowej jako obrońca... - punktował Hajto.

