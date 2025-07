Gwiazdy zawitają do Krakowa. To już pewne, pojawiło się oficjalne potwierdzenie

Pomimo tego, że krakowskie kluby nie występują w tym sezonie w europejskich pucharach, to i tak do stolicy Małopolski zawitają poważne europejskie kluby. Jest to możliwe na mocy porozumienia, które w czwartek zawarły władze Wisły Kraków i Szachtara Donieck. Ukraiński klub w tym sezonie będzie rozgrywał swoje mecze w Europie na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana. Jako pierwsi do Krakowa przyjadą zawodnicy tureckiego Besiktasu.