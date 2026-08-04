Górnik Zabrze pierwszy od lat sezon w europejskich pucharach rozpoczął od ogromnego wyzwania. Wicemistrz Polski w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów rywalizował z tureckim Fenerbahce, w kadrze którego aż roiło się od gwiazd światowego formatu. Spisywani na straty Zabrzanie długo walczyli, lecz ostatecznie musieli uznać wyższość faworyta.

Zespół z Górnego Śląska trafił do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Tam zmierzą się z węgierskim Ferencvarosem, drużyną zdecydowanie bardziej doświadczoną w bojach na aranie międzynarodowej.

Na etapie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy do rywalizacji dołącza Jagiellonia Białystok. Przed podopiecznymi Adriana Siemieńca duże wyzwanie. Już w czwartek w stolicy Podlasia zjawią się zawodnicy szkockiego Rangers FC.

Mecze Górnika i Jagiellonii w Lidze Europy w Polsacie. Walka o grube miliony

Ostatni sezon zakończył się dla przeciwników Górnika ogromnym rozczarowanie. Ferencvaros po siedmiu mistrzostwach z rzędu wreszcie zyskał pogromcę w postaci ETO Gyor. Klub z Budapesztu, który w Europie ma już uznaną markę, musiał zadowolić się jedynie wicemistrzostwem Węgier.

O ogromnym rozczarowaniu mogą mówić również kibice Rangersów. Ich drużyna fazę zasadniczą kończyła na pozycji wicelidera z zaledwie punktem straty do mistrzostwa. Ostateczna rozgrywka o mistrzostwo kraju ich jednak ominęła - rywal "Jagi" zakończył na trzecim miejscu, notując aż 10 punktów straty do mistrzowskiego Celticu. Rangers FC na triumf w szkockiej ekstraklasie czekają od 2021 roku.

Górnik i Jagiellonia w przeciągu najbliższych dni zagrają o wielką stawkę. Triumf w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy oznacza pewność gry jesienią w fazie ligowej Ligi Konferencji. Oznacza to przede wszystkim ogromny zastrzyk gotówki. Za sam awans do tej fazy rozgrywek UEFA płaci każdej drużynie 3,17 miliona euro. Dodatkowo, każde zwycięstwo jest wynagradzane premią wynoszącą 400 tysięcy euro, a remis wyceniono na 133 tysiące euro.

Istnieje oczywiście zdecydowanie bardziej optymistyczny scenariusz, zakładający udział Górnika i Jagiellonii w fazie ligowej Ligi Europy. Tutaj poprzeczka idzie w górę nie tylko pod względem sportowym. Za sam awans Polacy dostaną 4,31 miliona euro. Analogicznie, premia za wygraną wynosi 450 tysięcy euro za zwycięstwo oraz 150 tysięcy euro za remis.

Spotkanie Górnika z Ferencvarosem odbędzie się w środę 5 sierpnia o godz. 20:15, a mecz Jagiellonii z Rangers zostanie rozegrany w czwartek 6 sierpnia o godz. 18:00. Transmisje obu spotkań dostępne na sportowych antenach Polsatu.





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