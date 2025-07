Godziny do meczu z Legią, a tu takie wieści. Kuriozalna sytuacja. Kazachowie biją na alarm

Kibice Legii Warszawa zapewne mają dość mieszane odczucia względem sezonu 2024/2025. Z jednej strony ich ulubieńcy zakończyli ligowe zmagania na odległym 5. miejscu w tabeli Ekstraklasy. Z drugiej jednak, drużyna włożyła do gabloty Puchar Polski, a co więcej, spisała się naprawdę dobrze w ubiegłej edycji Ligi Konferencji Europy. W ramach gry o europejskie trofeum, sprawiła ona sensacją niespodziankę, wygrywając z londyńską Chelsea w meczu wyjazdowym. Triumf ten nie pozwolił co prawda na awans, lecz z pewnością dał wiele radości sympatykom drużyny z ul. Łazienkowskiej.

Teraz "Legioniści" prowadzeni przez nowego szkoleniowca - Edwarda Iordanescu - dzięki wspomnianej wygranej w Pucharze Polski, stoczy boje o awans do fazy zasadniczej Ligi Europy 2025/2026. W pierwszej rundzie eliminacyjnej polski zespół trafił na kazachski klub FK Aktobe. Na papierze to warszawiacy są murowanymi faworytami do końcowego sukcesu w tym spotkaniu, jednak nie raz przekonywaliśmy się już, że ekipy z kraju nad Wisłą lubią sprawiać nieprzyjemne niespodzianki, szczególnie w kontekście walki o udział w europejskich pucharach. Okazuje się jednak, że rywale na godziny przed starciem z Legią doznali dość poważnego osłabienia.

Nowy gwiazdor Aktobe nie wjedzie do Polski. To już drugi przypadek

Jak podaje Adam Zmudziński z redakcji "igol.pl", w kazachskich mediach pojawiła się informacja, jakoby nowy nabytek Aktobe - Daniel Sosah - nie otrzymał wizy, która uprawniałaby go do wjazdu na teren naszego kraju. Co więcej, nie jest on jedynym piłkarzem eliminacyjnych rywali Legii, który spotkał się z tego typu problemem. Na podobną sytuację narzekać może również rosyjski napastnik Idris Umajew.

Daniel Sosah dołączył do Aktobe zaledwie kilka dni temu. Nigeryjski napastnik był wcześniej graczem ukraińskiego zespołu Krywbas, którego barwy reprezentował przez nieco ponad dwa lata. To również stały bywalec zgrupowań swojego kraju. W barwach narodowych 26-latek rozegrał dotychczas 23 mecze, w których to zdobył łącznie 8 goli. Jego nieobecność z pewnością da się we znaki kazachskiemu zespołowi, który już za kilkanaście godzin zmierzy się z warszawską Legią.

Mecz Legia Warszawa - FK Aktobe rozegrany zostanie 10 lipca o godzinie 21:00. Relacja live i wynik na stronie Interii Sport.

Piłkarze Legii Warszawa Rex Features/EAST NEWS East News

Daniel Sosah (w środku) Anadolu Getty Images

Edward Iordanescu AFP

