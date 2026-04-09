Godziny do meczu Porto, a tu takie wieści. Bednarek i Kiwior nie będą zadowoleni

Oprac.: Igor Szarek

9 kwietnia o godzinie 21:00 FC Porto rozegra ćwierćfinałowy mecz LE przeciwko Nottingham Forest. Podczas przedmeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec angielskiej ekipy przekazał informację, która z pewnością nie spodoba się defensorom portugalskich "Smoków". Po półrocznej przerwie do składu "Tricky Trees" ma bowiem powrócić jedne z istotnych napastników.

Jan Bednarek i Jakub Kiwior SOPA Images / ContributorGetty Images

Po bardzo udanej fazie ligowej tegorocznej edycji Ligi Europy FC Porto zameldowało się w rundzie pucharowej. Wpierw podopieczni trenera Francesco Fariolego zmierzyli się z niemieckim VfB Stuttgartem. Pierwsze starcie tych drużyn zakończyło się skromną wygraną "Smoków", natomiast w meczu rewanżowym FC Porto zaznaczyło swoją dominację w nieco bardziej przekonujący sposób.

Zwycięstwo w tym dwumeczu otworzyło portugalskiej ekipie drogę do ćwierćfinału rozgrywek. Tam Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior trafili na angielską drużynę Nottingham Forest. Wcześniej "Tricky Trees" odprawili z kwitkiem duński zespół FC Midtjylland, choć wyeliminowanie tej ekipy zdecydowanie nie przyszło im z łatwością (0:1 w pierwszym meczu oraz 2:1 w rewanżu, seria rozstrzygnięta konkursem rzutów karnych).

Kluczowy napastnik wraca do podstawowego składu. Ważne wieści dla defensorów FC Porto

Na kilkanaście godzin przed pierwszym z dwóch starć ćwierćfinałowych doszło do konferencji prasowej, w której udział wziął trener Nottingham Forest - Vitor Pereira. Portugalczyk przekazał wówczas informację, która z pewnością nie spodobała się obrońcom FC Porto.

W październiku 2025 roku urazu kolana nabawił się jeden z napastników angielskiej ekipy -Chris Wood. Nowozelandczyk musiał przejść operację, co wydłużyło czas jego absencji. Nie tak dawno temu 34-latek powrócił jednak do treningów, a także wystąpił w meczu rezerw Nottingham Forest. Wedle słów Pereiry, Wood ma być gotowy na występ w zbliżającym się wielkimi krokami meczu LE.

Rozpoczął treningi z drużyną i jest gotowy na mecz
Vitor Pereira

Chris Wood występuje w Nottingham Forest od 2023 roku. Wpierw został on wypożyczony z Newcastle, jednak po upływie półrocznego okresu "Tricky Trees" zdecydowali się wykupić nowozelandzkiego napastnika. Dotychczas Wood rozegrał w barwach Nottingham Forest 91 spotkań, dostarczając ekipie 39 goli oraz 4 asysty. W obecnym sezonie wystąpił on łącznie w 10 spotkaniach, wzbogacając swój dorobek strzelecki o 4 trafienia. Jedno z nich Wood zanotował w przegranym 2:3 meczu LE ze wspomnianym wcześniej FC Midtjylland.

Piłkarz w niebiesko-białej koszulce FC Porto stoi na tle rozmytego stadionu, spoglądając przed siebie z poważnym wyrazem twarzy.
Jan BednarekZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Zawodnicy dwóch drużyn piłkarskich walczą o piłkę na murawie stadionu, w tle widoczne są trybuny z kibicami, zawodnicy skupieni są na grze, jeden z nich wykonuje ruch w kierunku piłki, a pozostali obserwują sytuację.
Chris Wood (w białej koszulce)MICHAEL BRADLEYAFP
piłkarz w granatowej koszulce z uniesionymi rękami w geście triumfu oraz drugi zawodnik w niebieskiej kurtce klaszczący obok niego; obaj znajdują się na tle rozmytego tłumu kibiców
Jan Bednarek i Jakub KiwiorGrzegorz WajdaEast News
