Genk - Lech Poznań. El. Ligi Europy. Gdzie i o której transmisja? [TV, STREAM]

Lech Poznań po klęsce w pierwszym meczu na własnym stadionie, dziś rozegra rewanż z KRC Genk. Trudno się spodziewać, by "Kolejorz" odrobił czterobramkową stratę, dlatego bardziej realnym celem zdaje się być walka o punkty rankingowe. O której godzinie gra Lech? Gdzie oglądać mecz Genk - Lech. Liga Europy. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Lech Poznań rozegra rewanż z KRC Genk w IV rundzie eliminacji Ligi Europy dzisiaj o godzinie 20:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP 3, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Można było oczekiwać, że w pierwszym meczu przed własną publicznością Lech Poznań wypracuje sobie wynik, który da mu w rewanżu szansę na nawiązanie walki o awans. Tak się jednak nie stało. "Kolejorz" został rozbity przez Genk 1:5, choć po pierwszym straconym golu był w stanie jeszcze odpowiedzieć. Po kolejnych niestety już nie.

Sytuację mistrza Polski utrudnia plaga kontuzji w drużynie. W spotkaniu z Belgami urazu doznał Antonio Milić. Tym samym dołączył do grona kontuzjowanych, w którym już wcześniej znaleźli się Radosław Murawski, Daniel Hakans, Patrik Walemark i Ali Golizadeh. Największe problemy trener Jens Frederiksen ma na prawej obronie, ponieważ obecnie nie ma nominalnego prawego obrońcy. Z problemami zdrowotnymi zmagają się bowiem Joel Pereira i Robert Gumny.

Podczas ostatniej wizyty Lecha Poznań w Genku, która miała miejsce w 2018 roku, gospodarze wygrali 2:0, a jedno z trafień zaliczył dobrze znany piłkarskim kibicom Rusłan Malinowski. Wiele na to wskazuje, że Lecha czeka gra w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Lech Poznań rozegra rewanż z KRC Genk w IV rundzie eliminacji Ligi Europy dzisiaj o godzinie 20:00. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

UEFA Liga Europy - Kwal.
4 kolejka
28.08.2025
20:00
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale TVP 3, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

